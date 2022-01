Se c’è una cosa che amiamo fare, è quella di riunirci tutti insieme a tavola favorendo sia la conversazione che lo stomaco. È sempre bello sentirsi apprezzati per ciò che si cucina, soprattutto se ci mettiamo dedizione e passione in quello che facciamo.

Farsi fare i complimenti e vedere i visi estasiati dei familiari e degli ospiti ad ogni boccone riempie il cuore di felicità, soddisfazione e orgoglio per il proprio operato. Ecco perché ProiezionidiBorsa è sempre pronto per consigliare i lettori circa le pietanze da fare con originalità e salute.

Infatti, la ricetta protagonista di oggi è sì tanto semplice da fare, ma è anche salutare perché il re del piatto è un ortaggio di stagione molto apprezzato dagli italiani. Il broccolo sembrerebbe essere davvero sensazionale non solo per le nostre papille gustative ma anche per lo stomaco.

Secondo Humanitas, il broccolo favorirebbe l’accelerazione del metabolismo tramite le vitamine del gruppo B. Inoltre, è ricco di sali minerali importanti per l’organismo come il calcio e il potassio, utili rispettivamente per rafforzare le ossa e per la corretta contrazione muscolare, compreso il cuore. Oltre alla vitamina B, contiene anche la vitamina C che rafforzerebbe il sistema immunitario e la K per una buona coagulabilità del sangue.

Ingredienti

Basta con i soliti involtini classici ma proviamo questo rotolo ricco di calcio e potassio pronto in 20 minuti che accelererebbe il metabolismo. Se vogliamo sperimentare e non portare in tavola sempre i classici involtini di prosciutto e formaggio, ecco ciò di cui abbiamo bisogno:

broccoli o cavolfiori;

prosciutto;

formaggio filante;

uova;

formaggio grattugiato;

basilico;

pangrattato;

sale;

pepe.

Prima di tutto tritiamo i broccoli o cavolfiori e mettiamo da parte. In una ciotola sbattiamo due uova e aggiungiamo un pizzico di formaggio grattugiato, sale, pepe e mescoliamo. Aggiungiamo i broccoli e il basilico, e mescoliamo per bene fino a quando tutti gli ingredienti non saranno perfettamente amalgamati.

Prendiamo una teglia bassa e aggiungiamo la carta forno. Versiamo il composto e mettiamo in forno a 200° gradi per circa 15/20 minuti.

Facendo attenzione, aggiungiamo due fette di prosciutto cotto e formaggio che può essere la provola a fette o la mozzarella a fette o ancora un formaggio fresco spalmabile. Con l’aiuto della carta forno rotoliamo per bene e ultimiamo con una spolverata di pangrattato. Mettiamo in forno per altri 5/10 minuti per far sciogliere formaggio e voilà, il piatto è pronto.

