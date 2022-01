Se c’è un piatto che in tutte le famiglie italiane non manca, sicuramente è il dolce a fine pasto. Che sia domenica o qualunque altro giorno della settimana poco importa, il dolce lo si mangia anche a colazione. Ma il tortino protagonista della ricetta di oggi non è un dolce qualunque.

Presenta ingredienti sofisticati e ricercati, e diciamo anche un po’ insoliti, che però fanno proprio parte della classica colazione. In effetti, si dice che la giornata debba iniziare con una ricca colazione, capace di farci svegliare con il sorriso e con la carica per affrontare le ore interminabili che ci aspettano.

Questo dolce, inoltre, è talmente facile da fare che si può improvvisare anche se abbiamo ospiti non attesi o se non abbiamo preparato nulla per smorzare i sapori del pranzo o della cena. Uno dei protagonisti della ricetta è la crema di pistacchi.

I pistacchi, famosi in tutto il Mondo per le proprietà organolettiche come quelli di Bronte, proteggerebbero dalle malattie cardiovascolari poiché ridurrebbero il colesterolo. Inoltre, assumere 4/5 pistacchi potrebbe regolare il peso corporeo, nonché fornire l’energia necessaria qualora si facesse attività fisica o dopo averla terminata.

Il pistacchio, dunque, sembrerebbe essere un ottimo alleato e per questo motivo perché non averlo direttamente a casa a costo e kilometro zero? Ecco tutti i segreti per far crescere sana e rigogliosa la pianta di pistacchi e avere balconi invidiati dai vicini.

Ingredienti

Soli 5 ingredienti per questo dolce pronto in 5 minuti senza forno che controllerebbe il colesterolo da gustare anche a colazione. Ciò di cui necessitiamo sono:

yogurt greco alla vaniglia;

latte parzialmente scremato;

crema di pistacchi;

granella di nocciole;

pavesini.

Premettiamo che al posto della crema, i pistacchi possono essere messi anche sbriciolati sopra o nel ripieno per una versione ancora più leggera. Inoltre, si tratta di ingredienti comunque leggeri e a basse quantità anche in termini di calorie.

Ciò che ci serve è un pirottino apposito per tortini coperto da pellicola trasparente. In una ciotola versiamo mezzo bicchiere di latte e bagniamo ad uno ad uno i pavesini che inseriremo in posizione verticale e a giro per il pirottino, nonché qualcuno spezzato al centro.

Aggiungiamo uno yogurt greco alla vaniglia al centro e chiudiamo i biscotti come se abbracciassero il ripieno. Chiudiamo la pellicola trasparente e mettiamo in frigo per circa un’ora, trascorsa la quale in un piatto giriamo il tortino e aggiungiamo la crema di pistacchi e ultimiamo con la granella di nocciole.

Per una preparazione più veloce, possiamo prepararlo la sera per l’indomani. Se non vogliamo questi ingredienti, al posto della crema di pistacchi, potremmo aggiungere anche il miele o il cioccolato fondente e ultimare con l’arancia o con la granella di pistacchi.

