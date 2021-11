Stanchi delle macchie permanenti sui vestiti a cui più teniamo? Nonostante esistano centinaia di prodotti diversi per porre rimedio a questo comunissimo problema, non sempre si riesce ad ottenere il risultato sperato. Il più delle volte, nel migliore dei casi, finiamo soltanto per attenuare la macchia, senza riuscire ad eliminarla per tutto. Nel peggiore, sfortunatamente, potremmo rovinare del tutto il vestito macchiato scolorendolo, utilizzando prodotti non adeguati ai tessuti interessati. Tuttavia, una soluzione economica e semplicissima per eliminare del tutto le macchie potrebbe essere questo antico rimedio della nonna.

Solo 3 ingredienti per riprodurlo

Riprodurlo è immediato e non richiede l’acquisto di prodotti aggiuntivi rispetto a quelli che normalmente si trovano in tutte le case. Acqua, sapone per le mani e talco messi insieme formano un’arma vincente contro gran parte delle macchie sui vestiti. Il rimedio della nonna funziona sia su quelle più recenti che su quelle più vecchie. Tuttavia, nel primo caso è più probabile una riuscita a colpo secco, con un solo tentativo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come fare

Addio macchie d’unto sui vestiti grazie al potente rimedio della nonna che pochi si aspetterebbero. È così veloce e semplice che potremmo addirittura farlo con i vestiti addosso, se la macchia è di piccole dimensioni. Innanzitutto, individuiamola e stendiamo il tessuto dell’area interessata. Bagniamo con un po’ d’acqua la zona spargendo con il dito. Dopo di che, sempre con il dito spargiamo del sapone per le mani, cercando di coprire bene tutte le macchie.

A questo punto, aggiungiamo il talco e stendiamolo. Tiriamo bene il tessuto nella zona interessata, in modo che la soluzione possa operare non solo superficialmente, ma anche in profondità. In caso non avessimo il talco in casa, potremmo provare a sostituirlo con l’amido di mais, ma l’efficacia contro le macchie non è paragonabile.

Addio macchie d’unto sui vestiti grazie al potente rimedio della nonna che pochi si aspetterebbero

Aspettiamo poche ore, il tempo necessario affinché la zona bagnata si asciughi, e spolveriamo via il talco se necessario. Il gioco è fatto. Potremo già vederne gli incredibili risultati al primo colpo se fortunati. Se pensiamo che ci sia ancora margine di miglioramento, riproviamo il rimedio della nonna per la seconda volta, magari utilizzando più sapone o talco.

Approfondimento

Mai più creme costose per le mani dopo aver scoperto questa benedizione per la pelle screpolata