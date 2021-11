Non sempre si ha voglia di mettersi a cucinare quel dolce visto in TV e che vorremmo tanto assaggiare. A volte scarseggia anche il tempo, in più dovremmo dirigerci al supermercato per acquistare tutti gli ingredienti necessari.

Per fortuna, con la ricetta di oggi non avremo più di questi problemi. È una torta studiata appositamente per chi desidera qualcosa di goloso senza faticare o aprire il portafogli.

Si prepara in un lampo e quasi certamente avremo tutti gli ingredienti necessari già in dispensa. Vediamo subito la ricetta di questo prelibato dolce fatto in casa.

Per chi non ha tempo per il dolce ecco la torta facile ed economica che si prepara in 5 minuti

Il nostro goloso intento è quello di realizzare una deliziosa torta allo yogurt con gocce di cioccolato. Sarà perfetta a colazione o in qualsiasi altro momento della giornata in cui sale il languorino. Ecco gli ingredienti per uno stampo da 22 cm:

250 gr di farina 00;

150 gr di zucchero semolato;

2 uova;

120 gr di yogurt bianco naturale;

50 gr di fecola di patate;

200 ml di latte;

una bustina di lievito per dolci;

gocce di cioccolato a piacere.

Procedimento

Ci procuriamo una ciotola in cui versare farina, zucchero, lievito e fecola di patate. Con cautela mescoliamo bene tutti gli ingredienti, fino a formare un impasto omogeneo.

Prendiamo un altro contenitore simile e vi rompiamo le uova. Dopo averle sbattute per qualche secondo, aggiungiamo yogurt e latte e amalgamiamo tutto con la frusta.

A questo punto adagiamo il composto con la farina nella terrina con le uova, con pazienza. Mescoliamo tutto per bene, controllando che non vi sia traccia di grumi. Aggiungiamo anche le gocce di cioccolato e diamo un’ultima mescolata all’impasto.

Ora rivestiamo lo stampo per torte con della carta da forno e vi distribuiamo l’impasto che abbiamo appena creato. Mettiamo, poi, in forno per 45 minuti a 180 gradi.

A cottura ultimata, possiamo finalmente sfornare e lasciare raffreddare il nostro dolce. Spolveriamo con una manciata di zucchero a velo prima di tagliare e servire agli ospiti.

Finalmente, per chi non ha tempo per il dolce ecco la torta facile ed economica che si prepara in 5 minuti. La soluzione migliore per dire addio definitivamente all’improvvisa sensazione di fame.

