Impazza tra donne ma anche uomini di ogni età perché nonostante sia aderente, nasconde i difetti e tiene al caldo

In molti negozi è già partito il Black Friday. Ė questo, infatti, il periodo in cui ci viene concessa la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati.

Potremmo, quindi, approfittarne per completare il nostro guardaroba o, per chi lo avesse già fatto, comprare accessori per personalizzare i nostri look. Ma anche indumenti che risultano facilmente abbinabili e allo stesso tempo ci mantengono al caldo. Perfetti, quindi, in vista dell’ormai imminente arrivo della stagione fredda.

C’è un capo d’abbigliamento davvero perfetto a tutte le età. Ė adatto agli uomini ma anche alle donne e può essere sia invernale che primaverile. Stiamo parlando del lupetto.

Questa maglia è caratterizzata da un collo che arriva a metà altezza della gola di chi lo indossa. A differenza del dolcevita, però, il colletto non è risvoltato. Può essere di lana ma anche di cotone ed è perfetto ad ogni età.

Molte mamme lo utilizzano per i bimbi perché sappiamo quanto sia importante, soprattutto nella stagione fredda, coprire la gola.

C’è, infatti, chi addirittura lo usa come maglietta intima.

Parliamo, quindi, di un capo che sta davvero bene nel guardaroba di tutti e a tutte le età.

Vediamo come abbinarlo

Questo capo assolutamente versatile, può far parte di un guardaroba casual, ma nulla vieta di indossarlo sotto una giacca, in contesti più formali.

In un precedente articolo abbiamo parlato dell’accessorio che dobbiamo assolutamente avere e che in molti già hanno nell’armadio.

Ebbene, il lupetto è sicuramente, insieme ai maglioni, il capo perfetto da abbinare al gilet.

Ma proprio perché aderente, oltre a mantenerci caldi, può tornarci utile in tante occasioni.

Pensiamo ad esempio ai tanti modelli di giubbini, che hanno una vestibilità piuttosto aderente. Di conseguenza non ci consentirebbero di mettere al di sotto maglioni extra large. Ebbene, il lupetto è perfetto da indossare con questi giubbini che vestono in modo da segnare la nostra silhouette

Ma ecco il segreto in più

C’è chi, soprattutto ad una certa età, opta per questo capo di abbigliamento perché coprendo il collo, nasconde i difetti.

Ecco perché impazza tra donne ma anche uomini di ogni età perché nonostante sia aderente, nasconde i difetti e tiene al caldo.

Il collo, infatti, è una delle parti del corpo sia maschile che femminile, che per prima viene segnata dalle rughe. Ma anche da rilassamenti della cute. Non c’è quindi capo migliore del lupetto per essere alla moda e al contempo tenere nascosta questa parte del corpo che più di altre rivela la nostra età anagrafica.

