Questo taglio non è adatto a tutti, ed è giusto chiarirlo da subito. Chi deciderà di averlo, però, avrà in omaggio personalità e fascino da vendere.

Il taglio di cui stiamo parlando andava molto di moda negli anni ’80. Dunque, dopo aver scoperto questo bellissimo taglio anni ’70 simbolo della forza e dell’indipendenza femminile, oggi facciamo un salto nel passato più recente.

Chi ha vissuto gli indimenticabili anni ’80 sa quanto la moda di quel periodo abbia influenzato lo stile di oggi. Gli abiti diventavano più appariscenti, i colori più vivaci, e gli accessori e il trucco erano adatti per farsi notare. Anche le acconciature non erano da meno.

Un taglio di capelli davvero sensazionale

Anche attraverso i capelli, i ragazzi volevano esprimere la loro voglia di libertà e di stravaganza e questo taglio aveva tutto ciò che serve per essere ricordato. Si tratta del mullet, e chi non sa di cosa si tratta ne rimarrà davvero estasiato.

Ecco a chi sta bene

Il mullet è un taglio di capelli che ha davvero personalità da vendere. Non si tratta, però, di un taglio di capelli che sta bene a tutte, come il clavicut, richiestissimo ai parrucchieri perché fa sembrare subito più giovani e slanciate.

Il mullet è adatto solo ad una cerchia più ristretta di persone. Questo perché è un taglio decisamente appariscente, non l’ideale, quindi, per persone molto introverse. In più, è un inno alla moda, ma non deve essere scelto da chi vuole essere alla moda tutti i costi.

Questo taglio è adatto solo a chi sa portarlo davvero. Ecco perché sta spopolando questo taglio di capelli anni ’80 davvero superlativo adatto solo a chi ha personalità da vendere.

Il mullet: com’è e su che tipologia di visi sta bene

Si tratta di un taglio molto scalato, corto sul davanti e più lungo dietro. Può essere portato con una frangia molto spessa e lunga sugli occhi, oppure anche molto corta.

Il viso che si adatta meglio a un taglio del genere è piccolo, ma anche di forma a diamante o tondeggiante. Il segreto del mullet, infatti, è che, grazie alla parte scalata sui lati, riesce a neutralizzare gli spigoli del viso e a incentrare tutta l’attenzione sullo sguardo.

Dona sia a chi ha i capelli lisci che più mossi, perché regala volume a chi ha i capelli troppo piatti. Questo perché sta molto bene anche nella versione più sbarazzina.

Il segreto in più per indossare il mullet è abbinarlo alle shadow roots. Si tratta delle radici più scure in contrasto alle lunghezze più chiare. In questo caso il look sarà ancora più appariscente, davvero superlativo.