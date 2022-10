La vitamina contro l’invecchiamento che aumenterebbe concentrazione e memoria

Dopo le vacanze estive, non tutti hanno ripreso forza ed energia per ricominciare un altro anno ricco di impegni. Tra lavoro e varie attività che ci riempiono le giornate, bisogna sempre essere al massimo delle forze, mentalmente e fisicamente. Se non abbiamo avuto abbastanza tempo per riposarci negli scorsi mesi, potremmo aiutare mente e corpo con alcuni nutrienti. Infatti, ci sarebbero degli alimenti ricchi di vitamine che potrebbero non solo regolare la concentrazione e la stanchezza, ma anche il nostro sistema immunitario. Oltre a svolgere una costante attività fisica, bisognerebbe mettere in tavola pietanze sane e salutari, che sarebbero ideali a mantenere attiva la mente.

Quali alimenti contengono la vitamina contro l’invecchiamento che aumenterebbe concentrazione e attività mnemoniche

Le sostanze che contribuiscono a migliorare il nostro benessere sono tante, come la vitamina C, potente antiossidante, e la D contro il declino cognitivo. Ma ricoprono importanti funzioni anche le vitamine del gruppo B, come la tiamina, l’acido pantotenico e l’acido folico. Tra quelle che sarebbero utili a ottimizzare le performance del cervello, in termini di memoria e concentrazione, ci sarebbe la vitamina idrosolubile B6, la piridossina. Quotidianamente, a seconda dell’età e del sesso, dovremmo assumerne in media una certa quantità che varia da 0,4 mg per i neonati a 1,7 mg per gli over 60. Sarebbe importante non solo per mantenere attivo il cervello, ma anche per il sistema immunitario, il sistema nervoso e per regolare umore, sonno e appetito. Qualora dovessimo avere carenza di vitamina B6 potremmo avvertire debolezza, apatia, insonnia e formicolii a mani e piedi.

Gli alimenti che contengono la vitamina B6

Per fare il carico di vitamina B6 potremmo preparare diverse pietanze. È presente nelle carni, specie quelle bianche, come pollo e maiale, ma anche nel manzo e nel fegato, nel pesce, soprattutto in tonno, salmone e crostacei. Lo troviamo anche in vari ortaggi come patate, cavolfiori, fagiolini, spinaci. È inoltre presente anche nell’avocado, banana, legumi, uova, latte, formaggi e cereali integrali. In linea generale, la vitamina B6 dei cibi di origine animale si assimilerebbe meglio. Un altro fattore da tenere in considerazione è il tipo di cottura, visto che ad alte temperature e nell’acqua può subire variazioni. È quindi consigliabile cucinare questi alimenti a vapore e consumarli appena preparati, per preservare i benefici della vitamina contro l’invecchiamento che aumenterebbe concentrazione e attività cerebrali.

Le tisane per aiutare a rinforzare il sistema immunitario

Le temperature cominciano a scendere e per rafforzare il nostro sistema immunitario, oltre agli alimenti ricchi di vitamina B6, potremmo preparare qualche tisana. Potremmo contrastare i sintomi dei primi raffreddori con un infuso anche antiossidante a base di zenzero e limone, usando pochi grammi di radice. Perfetta per l’autunno la tisana con menta, eucalipto e alloro, quest’ultima erba sarebbe fonte di vitamina C, utile per il sistema immunitario.

