Non per mettere fretta ma mancano esattamente solo 9 giorni al Natale. Abbiamo già pensato a cosa metteremo sulla tavola per allietare i nostri familiari? Ancora no? Niente paura, perché ci pensa il team di ProiezionidiBorsa.

Innanzitutto ricordiamo che il giorno di Natale deve essere tutto perfetto, iniziando dagli addobbi. Altro che ghirlande e rosso, è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo. Una bella tavola imbandita e decorata minuziosamente in maniera chic rappresenta, infatti, tutto lo sforzo che abbiamo fatto per rendere l’atmosfera ancora più magica.

Adesso passiamo alla cucina vera e propria, in cui il menu natalizio prevede antipasti, primi, secondi e dolce. Se abbiamo in mente l’idea di creare un menu a base di pesce, sarà un pranzo di Natale ricco di omega 3 con questo pesce cucinato con i segreti dei veri chef stellati.

Ma prima pensiamo agli antipasti, i quali rappresentano un ulteriore biglietto da visita per iniziare alla grande questo giorno speciale. Basta con i classici vol au vent e tartine perché con questi 3 antipasti originali faremo un figurone per Natale.

Gli antipasti sfiziosi e originali mai visti così prima d’ora

Oggi indichiamo 3 antipasti, che faranno rimanere letteralmente a bocca aperta tutti i nostri ospiti. Il Natale è magia e creeremo magia proprio a partire da questi squisiti antipasti.

Blinis con salmone affumicato, Philadelphia e caviale. Gli ingredienti sono farina 00, uova, latte, panna liquida, lievito e sale per l’impasto. Mentre salmone affumicato, uova di lompo rosso o nero, Philadelphia (o panna acida) e aneto per il ripieno. Si tratta di crespelle simili a delle crêpes rotonde, alle quali aggiungiamo il formaggio spalmabile precedentemente mescolato con l’aneto tritato, poi adagiamo una fetta di salmone affumicato, un altro passaggio di Philadelphia e come guarnizione il caviale e l’aneto tritato.

Profiteroles salati: in questo caso abbiamo due opzioni. Creiamo noi i profiteroles oppure compriamo i bignè già pronti. Per chi volesse realizzarli a casa, gli ingredienti sono acqua, farina 00, uova, zucchero, burro e sale. Per quanto riguarda il ripieno, lasciamo spazio alla nostra fantasia.

Panettone gastronomico. Anche in questo caso possiamo scegliere se acquistare il panettone e farcirlo, o farlo di sana pianta. Gli ingredienti sono farina, uova, latte, burro, lievito di birra, zucchero, sale e malto. Per il ripieno, invece, consigliamo di riempirlo con diverse farce, come la crema ai carciofi, la crema al salmone, la crema al formaggio e così via. Anche qua la fantasia sarà l’arma vincente.

Invece delle classiche pietanze che facciamo tutti gli anni, proviamo queste idee originali e sfiziose. E tutti i commensali saranno contenti e noi soddisfatti del nostro operato. In ogni caso, se vogliamo altre idee da preparare in soli 3 minuti, ecco questi stuzzichini che stupiranno tutti gli ospiti.