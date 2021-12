Dopo un periodo di crisi, quest’anno il settore dei viaggi e del turismo ha dato leggeri segnali di ripresa un po’ ovunque. Bisogna sempre rispettare le regole dei Paesi da cui si parte e in cui si arriva, quindi è sempre bene informarsi con largo anticipo e verificare se si è in possesso di tutti i requisiti necessari per il viaggio. A quel punto, non resta che scegliere la meta, la durata del soggiorno e dove alloggiare. Se la città che vogliamo visitare è lontana, non ci resta che prenotare un posto in treno oppure in aereo.

Da cogliere al volo queste impedibili offerte di ITA Airways per visitare 3 splendide città europee

La neonata compagnia aerea ITA Airways propone diverse destinazioni, tutte allettanti, a prezzi davvero vantaggiosi. Tra tutte le mete scopriamone 3 e vediamo le offerte per il mese di gennaio 2022:

Parigi. I prezzi per la capitale francese oscillano tra 99,00 euro e 140,00 euro per un biglietto andata e ritorno da Roma. La variazione dipende soprattutto dal giorno della settimana e dall’aeroporto di partenza. In inverno la capitale francese non perde il suo fascino, anzi, le luci e gli addobbi la esaltano. Da visitare senza dubbio la Tour Eiffel e i vari musei, tra cui il Louvre e il Centro Pompidou. Una passeggiata lungo gli Champs-Élysées, un giro sui battelli lungo la Senna e qualche grande magazzino completeranno l’esperienza parigina;

Londra. Per andare a Londra partendo da Roma si potrebbe spendere tra 99,00 euro e 188,00 euro per un biglietto andata e ritorno. Sulla ruota panoramica London Eye si può ammirare la città dall’alto. Un giro per Piccadilly Circus, Trafalgar Square, la visione del Big Ben e di Buckingham Palace renderanno davvero indimenticabili i giorni a Londra. Da vedere anche le sculture di luce presso Southbank e qualche musical.

Per finire, la capitale del Belgio

Bruxelles. Sempre un volo andata e ritorno dalla capitale italiana diretto a Bruxelles può costare tra 80,00 euro e 183,00 euro. A Bruxelles, capitale del Belgio, oltre ai palazzi storici, anche in stile gotico e liberty, sono davvero interessanti i musei. Si può visitare quello di arte antica, con opere fiamminghe, oppure quello di arte moderna, con dipinti di Monet, Renoir, Van Gogh. Oppure ancora il Museo del fumetto e quello addirittura della birra. Caratteristici i mercatini che vengono allestiti tutto l’anno.

Da cogliere al volo queste impedibili offerte di ITA Airways per visitare 3 splendide città europee.

Per conoscere tutte le altre offerte e destinazioni basterà consultare il sito della compagnia aerea.