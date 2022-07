L’estate è il momento più indicato per mettere in tavola insalate coloratissime, profumate, salutari e sazianti di tutti i tipi. Ma nonostante gli enormi orizzonti che si spalancano alle nostre papille gustative, molti italiani finiscono per preparare più o meno sempre le stesse insalate, specialmente quando ci sono ospiti a casa. La fanno da padrone piatti tipici della tradizione, come la caprese o la capricciosa, tra le insalate più gettonate. Ma in realtà non occorre scervellarsi per mettere in pratica una ricetta davvero molto semplice, saziante, fresca e salutare che può anche costituire un piatto completo. Vediamo un esempio.

Insalata con freselle, pomodoro, parmigiano, tonno e basilico

L’ingrediente che rende la nostra insalata un piatto completo sono le freselle. Il famoso pane duro tipico della tradizione culinaria del Sud può tornarci molto utile per la nostra insalata. Bagniamo le freselle, poi aspettiamo qualche minuto in modo che diventino morbide, e spezzettiamole con le mani all’interno di una ciotola capiente. Poi possiamo procedere con gli altri ingredienti, per andare a comporre un’insalata estiva da leccarsi i baffi.

Basta con capresi e capricciose l’insalata più saziante dell’estate è semplicissima e si prepara in due minuti

Selezioniamo dei pomodori da insalata belli maturi e succosi. Per questa preparazione possiamo scegliere i cuore di bue, i San Marzano, ma anche i ciliegina o i datterini, a seconda dei nostri gusti. Tagliamoli grossolanamente avendo cura di non sprecare il succo che andrà a impreziosire la nostra insalata. Poi procuriamoci del parmigiano tagliato a cubetti. In assenza di parmigiano qualunque formaggio dalla consistenza dura o semi-dura andrà bene. Una versione della tradizione greca prevede ad esempio di preparare questa insalata con la feta.

Il tonno si può sostituire con i capperi o con il mais per i vegetariani

Basta con capresi e capricciose, proviamo questa ricetta semplicissima. Aggiungiamo alla nostra insalata del tonno ben spezzettato, e abbondanti foglie di basilico fresco. Condiamo con olio, sale e se lo gradiamo origano. Un altro ingrediente che a molti piace è la rucola, per dare un sapore più deciso all’insalata. Avremo davanti a noi un’insalata freschissima, completa, salutare e saziante. Per i vegetariani, al posto del tonno si possono facilmente utilizzare altri ingredienti, come i capperi ben dissalati, oppure il mais, oppure delle verdure sotto aceto. Ogni variazione alla ricetta è ovviamente possibile per sbizzarrire la nostra fantasia. Metteremo in tavola un piatto freschissimo, facile da preparare, nutriente, saziante e completo per mangiare bene anche d’estate senza soffrire il caldo.

