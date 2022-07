Non è lo Scorpione o il Gemelli, ecco qual è il segno più manipolatore e falso dello zodiaco e di cui è meglio non fidarsi

Nella vita è normale avere delle belle sorprese e ricevere delle brutte delusioni. Molti però hanno notato che questo genere di eventi presenta un fil rouge facile da rintracciare. Per alcuni questo è riconducibile al segno zodiacale. Per questo oggi parliamo di quali personaggi dell’oroscopo è meglio non fidarsi. Non è lo Scorpione o il Gemelli, è questo il segno che sembra innocuo ma invece può rivelarsi veramente una serpe in seno. Scopriamo insieme di chi si tratta.

I luoghi comuni in materia astrologica

Quando si tratta di pregiudizi astrali molti sono convinti che il peggiore di tutti gli archetipi sia lo Scorpione. Infatti questo è conosciuto per essere oscuro, troppo intenso e psicologicamente provante per chi ci sta insieme. Molti dicono che sia un infedele e che, insieme a questi altri due, sia uno dei più cattivi dello zodiaco. Però questo quando ama e quando è all’interno di coppie equilibrate e compatibili è uno dei più affidabili di tutti. Invece per quanto riguarda doppiogiochismo e falsità, i segni incriminati sono quelli d’aria. Stiamo parlando dunque di Gemelli, Acquario e Bilancia. Essendo dominati da questo elemento infatti sono degli ottimi comunicatori e sanno come gestire al meglio le dinamiche sociali. Queste caratteristiche però, se declinate a fin di male, possono portare sicuramente a dei comportamenti poco corretti da cui è meglio guardarsi le spalle.

Non è lo Scorpione o il Gemelli, ecco qual è il segno più manipolatore e falso dello zodiaco di cui è meglio non fidarsi

Però le combinazioni peggiori sono quelle che includono i segni doppi. La Bilancia è quindi una delle incriminate insieme al Gemelli, ma non bisogna assolutamente tralasciare i Pesci. Questi ultimi infatti sono specializzati nella manipolazione emotiva. Con loro quindi è possibile sperimentare sensi di colpa, aggressività passiva e subire il loro vittimismo. Tutti questi comportamenti potrebbero infatti essere messi in atto consapevolmente per creare delle diatribe all’interno dei gruppi e per escludere il malcapitato di turno.

Non solo il segno solare

Queste connotazioni si possono ritrovare nelle persone che presentano questi segni solari, ma non solo. Infatti la posizione del Sole all’interno della propria carta natale è un elemento importante ma non essenziale. Quindi questo genere di comportamenti possono essere ricondotti a dei forti valori in determinati segni, come ad esempio gli stellium.

