Ecco come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno

Le fughe del pavimento sono la dannazione dei casalinghi. Dopo ore passate in ginocchio a sfregare energicamente sulle piastrelle, le strisce rimangono ancora nere.

Questo crea parecchio sconforto, e ci porta a credere che il problema non abbia soluzione. Esistono, però, dei trucchetti molto semplici ed economici che possono aiutarci a ottenere un risultato eccezionale. Sarà necessario solo un oggetto che usiamo tutti normalmente, ma che non avremmo mai creduto potesse servirci per le pulizie. Il risultato è garantito!

Ecco, allora, come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno.

I prodotti chimici spesso si rivelano inefficaci

I prodotti delle pubblicità promettono miracoli. La maggior parte delle volte, si tratta di detergenti extraforti, nocivi per l’ambiente e per la nostra salute. Oltretutto, dopo lo sforzo e la fatica, non fanno neanche ottenere l’effetto sperato. La notizia sorprendente che scopriremo in questo articolo è che esistono dei prodotti molto comuni ed economici in grado di risolvere il problema.

Un prodotto dai mille utilizzi

Quando ci laviamo i capelli, usiamo un prodotto che potremmo tranquillamente definire “magico”. Stiamo parlando proprio dello shampoo. Questo detergente schiumogeno è l’ideale non solo per lavare i capelli. Ha tantissimi utilizzi alternativi e impensabili, ed è molto utile nella pulizia della casa.

Ad esempio, in questo articolo, abbiamo visto quanto sia perfetto per pulire il bagagliaio dell’auto. Un altro impiego dello shampoo è proprio la pulizia delle fughe del pavimento.

La miscela portentosa

Basta unire 50 ml di alcol, 100 ml di aceto e un cucchiaio di shampoo per capelli, con due litri di acqua bollente. L’acqua bollente aumenterà il potere disinfettante della miscela e la reazione degli ingredienti.

Dopo avere mischiato con cura, dovremo iniziare a sfregare il composto sulle fughe, aiutandoci con uno spazzolino. Aspettare qualche minuto per far penetrare la miscela portentosa, quindi sciacquare tutto con solerzia.

A questo punto si noterà un evidente miglioramento del colore delle fughe. Un metodo davvero molto semplice, eppure abbiamo utilizzato solo uno shampoo.

Ecco, dunque, svelato come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno.