Il primo posto della classifica dei migliori titoli da inizio 2023 è stato a lungo occupata da Leonardo. Da qualche settimana, però, le quotazioni stentano e il titolo, oltre a perdere il primato in questa speciale classifica, sta anche perdendo forza relativa rispetto al Ftse Mib. Capitombolo in arrivo per quelle che sono state a lungo le migliori azioni da inizio anno, quindi? La risposta potrebbe arrivare tra qualche giorno quando le quotazioni potrebbero arrivare in contatto con un supporto molto importante.

I motivi per puntare su questo titolo e quelli per non farlo

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, la valutazione di Leonardo in termini di multipli di mercato restituisce un titolo sottovalutato. In particolare, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Oltre l’80% delle aziende quotate a Piazza Affari, infatti, hanno un rapporto PE superiore a quello di Leonardo. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,58 volte il suo fatturato.

Anche per gli analisti il titolo è molto sottovalutato. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Tra i punti di debolezza ci sono il dividendo molto basso e, secondo gli analisti, i ridotti margini di apprezzamento degli utili.

Capitombolo in arrivo per quelle che sono state a lungo le migliori azioni da inizio anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 18 aprile in ribasso dell’1,83% rispetto alla seduta precedente a 11,565 €.

Che un ribasso fosse nell’aria era chiaro a livello settimanale dove le quotazioni hanno raggiunto livelli che sui quali la probabilità che si possa andare incontro a un ritracciamento è molto elevata.

Dal punto di vista giornaliero sono ben otto le sedute consecutive con chiusura inferiore all’apertura. Una sequenza così lunga non si vedeva da inizio settembre 2022. Come si vede dal grafico, quindi, non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta all’importantissimo supporto in area 10,555 €. Questo livello, infatti, già in passato aveva frenato i tentativi di ritracciamento facendo ripartire al rialzo le quotazioni di Leonardo.

Qualora questo livello, però, dovesse cedere, allora il titolo potrebbe ulteriormente accelerare al ribasso verso il probabile obiettivo in area 9,175 €.