Ne basta mezza tazza per profumare e pulire il water: lo stratagemma di Courtney Cox per eliminare i germi

Igienizzare il bagno è fondamentale per averlo sempre pulito e profumato, senza macchie scure e aloni gialli. Scopriamo il trucchetto economico e veloce di Courtney Cox, l’attrice di Friends, per avere il WC sempre splendente.

Sono davvero tantissimi i prodotti che possiamo trovare in commercio adatti a mantenere il bagno perfettamente pulito. Molti sono a base di candeggina, perché contemporaneamente sbianca le superfici ingiallite ed elimina in un colpo solo i batteri. Non è un mistero che proprio quest’ambiente è quello da igienizzare più possibile, perché può diventare un ricettacolo di germi, tra sanitari e pavimento. In realtà potremmo anche utilizzare i classici metodi della nonna, che prevedono diverse soluzioni e mix, come il bicarbonato, l’aceto e il sale grosso. Molto utile per dare un piacevole aroma agrumato e sgrassare è il limone, succo o polpa, da passare direttamente sul wc e bidet, o da usare sbiancare fughe e piastrelle della doccia. Ci sono, poi, dei piccoli accorgimenti che possono diminuire la dispersione dei batteri e dei cattivi odori in bagno, come abbassare sempre la tavoletta e il copri water.

Ne basta mezza tazza per profumare e pulire il water, ecco cosa fa sempre l’attrice di Friends

A volte il fondo del water può essere particolarmente annerito ed incrostato per diversi motivi. Calcare e impurità sono le principali cause di ingiallimenti e macchie inguardabili. Se non vogliamo impiegare ingredienti troppo aggressivi, borace e succo di limone potrebbero rappresentare un’ottima alternativa, creando una semplice crema da lasciare agire sul fondo. Ma a svelarci un’altra possibile soluzione a questo fastidioso problema è la celebre attrice statunitense Courtney Cox. Ha interpretato con successo il ruolo di Monica Geller nella serie “Friends” e di Gale Weathers nella saga “Scream”, rivela una passione sfrenata per l’ordine e la pulizia.

Courtney ama il design e, come il suo personaggio in Friends, è “ossessionata” dalle pulizie di casa, tanto da lanciare il brand Homecourt, che comprende vari prodotti home care. Sembrerebbe che l’attrice abbia un’abitudine che riguarda proprio il bagno, il suo trucco per profumarlo e igienizzarlo è versare del sapone liquido per piatti. Infatti, può sembrare strano ma ne basta mezza tazza per profumare e pulire il water, ma anche per sgrassare ed evitare ingorghi.

Un semplice trucchetto

L’incredibile effetto sgrassante, sbiancante e disinfettante rende questo prodotto un vero jolly della casa. Basterà versarlo direttamente all’interno del wc e solo dopo una decina di minuti dovremo aggiungere circa un litro d’acqua calda. Quindi lasciamo agire per 30 minuti e poi potremo tirare l’acqua, così tutti i residui di sporco e calcare andranno via. Se il water è particolarmente annerito sul fondo ed anche ostruito, potremo ripetere il passaggio una seconda volta oppure usare dell’aceto bianco e acqua calda.