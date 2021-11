Le previsioni annunciano un inverno particolarmente rigido, con neve anche a bassa quota. In queste condizioni, anche la moda cerca di adeguarsi proponendo qualcosa che aiuti il corpo a combattere le basse temperature. Così per l’inverno 2021–2022 basta cappotto e sciarpa, ecco il capo caldissimo ed elegante che farà impazzire tutti in questo inverno particolarmente rigido.

Cosa fare contro il freddo

Questo inverno, certamente, bisognerà cercare il modo migliore per coprirsi adeguatamente. Le basse temperature sono anche controproducenti, perché non tutti riescono a sopportarle bene e c’è bisogno di un aiuto adeguato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Uno dei modi validi per aiutare il corpo a vincere i rigori invernali è quello di fare il pieno di vitamina D. Serve a rinforzare il sistema immunitario e creare così quella barriera contro i malanni stagionali.

Un aiuto può venire anche dal giusto abbigliamento e per questo c’è un capo che torna di moda alla grande. Il maglione è un classico che non tramonta mai, ottimo per quasi tutti gli abbinamenti.

Attenzione agli sbalzi di temperatura

Certamente contro il freddo bisognerà coprirsi bene e fare attenzione agli sbalzi di temperatura. Questi avvengono soprattutto quando uscendo, si passa dall’aria calda di casa all’aria fredda e umida di fuori. Per questo motivo, è molto importante coprirsi adeguatamente.

L’utilizzo di un cappotto o di un impermeabile potrebbe essere insufficiente di fronte al freddo più aggressivo. Per questo motivo, quest’inverno sarà di moda un capo tipico delle regioni nordiche. Il parka potrà far compagnia al nostro corpo per tutta la stagione invernale.

Basta cappotto e sciarpa ecco il capo caldissimo ed elegante che farà impazzire tutti in questo inverno particolarmente rigido

Il parka è un indumento lungo che ha origini antichissime. La parola significa “pelle di animale” ed era l’abito invernale utilizzato soprattutto dagli Eschimesi. Oggi i parka arrivano poco sopra il ginocchio, sono provvisti di cappuccio e spesso adottano un rivestimento traspirante, che protegge dall’acqua e dal vento.

Un’altra sua caratteristica molto importante è che è imbottito con materiali ottimi per tenere fuori il freddo. Si possono trovare imbottiture fatte di materiale sintetico, particolarmente studiate per fermare il freddo. Ci sono, poi, i parka che utilizzano materiali naturali come le piume d’oca oppure la lana. In commercio ce n’è per tutte le tasche e tutti svolgono egregiamente il lavoro di tenerci caldi dalla testa alle ginocchia.

Alcuni modelli sono adatti a sopportare basse temperature e freddi molto rigidi. Adottano il classico abbigliamento a cipolla. Sono costituiti da due o tre capi che si inseriscono uno dentro l’altro, formando un pezzo unico. Il vantaggio è di poter aggiungere e togliere qualche strato, secondo le temperature.

Un capo che non potrà mancare in quest’inverno che si preannuncia più freddo del solito.