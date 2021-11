Oramai le temperature cominciano ad abbassarsi un po’ ovunque. Il cielo diventa sempre più grigio e la mancanza di sole si fa sentire non poco. Per venire incontro a tutto questo nelle giornate grigie e fredde, portiamo il sole nel nostro corpo con il pieno di vitamina D per ossa e sistema immunitario forti.

L’importanza del sole

La salute dipende dalla nostra capacità di saperci immergere nell’ambiente naturale in cui siamo nati. Ci sono delle cose molto importanti di cui non possiamo fare a meno. Non si potrebbe fare a meno dell’acqua, della terra, dell’aria e soprattutto del sole e del suo calore. È proprio questo uno degli elementi fondamentali per la nostra vita. Grazie al sole riceviamo anche quelle sostanze importantissime, proprio come la vitamina D.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Portiamo il sole nel nostro corpo con il pieno di vitamina D per ossa e sistema immunitario forti

A volte si pensa di poter integrare attraverso gli alimenti la vitamina D. Ebbene questo è vero solo in percentuale. Secondo gli esperti, attraverso gli alimenti si introduce circa il 20% di vitamina D, di cui ha bisogno il nostro corpo.

Il restante 80% proviene dall’esposizione alla luce del sole. Sulla nostra pelle ci sono dei grassi, che a contatto coi raggi solari producono la vitamina D. Per questo motivo le persone, che in genere trascorrono molto tempo in ufficio o in casa, hanno buone probabilità di avere un contenuto di questa vitamina un po’ basso. La luce del sole è perciò fondamentale alla produzione di questa vitamina.

Se guardiamo invece l’alimentazione, bisogna dire che in genere contengono vitamina D olio di fegato di merluzzo, sgombro, aringhe e sardine, pesce spada, tonno, tuorli d’uova, latte vaccino, funghi ecc.

Ora attraverso la pelle e l’intestino la vitamina D entra nel sangue, raggiungendo il fegato per essere pronta all’uso.

I valori normali di vitamina D

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha stabilito che per gli adulti i valori desiderabili per questa vitamina rientrano nell’intervallo tra 20 e 40 ng/mL. Valori inferiori a 20 diventano un motivo di preoccupazione. Al contrario in dosi eccessive potrebbe risultare tossica, con livelli oltre i 100 ng/mL. In entrambi i casi è necessario rivolgersi al proprio medico.

I benefici della vitamina D

Uno dei benefici più importanti della vitamina D è il suo contributo alla costituzione di ossa forti. Un aspetto che è fondamentale per i bambini, ma anche per gli anziani che soffrono di osteoporosi. Infatti la vitamina D aiuta a fissare il calcio nelle ossa, elemento costituente di esse.

Oltre a questa importante funzione, potrebbe anche agire nel controllo delle infiammazioni e del sistema immunitario.

Una carenza di vitamina D si potrebbe collegare ad alcune malattie, dal diabete all’infarto, dall’Alzheimer all’asma o alla sclerosi multipla. Invece finora non sono state trovate relazioni fra l’assunzione di vitamina D e la prevenzione della malattia del Covid 19.

Una vitamina sicuramente da tenere sotto controllo, per poter godere di una buona salute.

Approfondimento

Basta la vitamina E contenuta in questo frutto per fare il pieno giornaliero