La tendenza in corso sul titolo è ribassista come da report precedente. Il raggiungimento del II obiettivo di prezzo ha provocato un rimbalzo, accompagnato anche da un segnale di acquisto del BottomHunter e dello Swing Indicator. Questa concomitanza di eventi ha illuso i rialzisti. Fino ad ora, infatti, le quotazioni hanno fallito la prova più importante che è quella che comporta il superamento della resistenza in area 18,88 euro (I obiettivo di prezzo). Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello eliminerebbe ogni ambiguità sul futuro delle azioni Datalogic.

Anche perché il mancato spunto rialzista potrebbe spingere le azioni Datalogic a completare il loro percorso ribassista che vede la sua naturale conclusione in area 12,34 euro. (III obiettivo di prezzo).

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Qualora, invece, i rialzisti dovessero avere la meglio, le quotazioni di Datalogic potrebbero spingersi fino in area 36,32 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%. La quasi certezza di questo interessante scenario rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 20,9 euro.

Lo scenario rialzista di Datalogic è supportato da due importanti fattori. Primo, le attese per la crescita degli utili per i prossimi tre anni sono di circa il 20% all’anno, un livello superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Secondo, Datalogic è una società solida dal punto di vista finanziario. Tuttavia bisogna distinguere tra lo scenario di breve e di lungo periodo. L’indice di liquidità di breve, infatti, è inferiore a 1. Quello di lungo, invece, è circa 2 a testimonianza della solidità finanziaria di Datalogic nel lungo termine.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Il mancato spunto rialzista potrebbe spingere le azioni Datalogic a completare il loro percorso ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 15 novembre a 17,04 euro in ribasso del 6,78% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale