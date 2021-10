Cosa indosseremo questo inverno che forse si presenterà abbastanza freddo? I vari brand si scatenano per offrire chi qualcosa di chic e chi qualcosa di funzionale e casual. Certamente, questo indumento è come un caldo abbraccio che riconforta dal freddo. Nonostante siamo ancora in autunno pochi sanno che se questi maglioni cominciano a spopolare adesso è perché sono intramontabili, caldi e di qualità.

Maglioni e moda

La moda di questo inverno si divide fra lo chic e il casual soprattutto per quanto riguarda la scelta dei tessuti. C’è chi preferisce materiali innovativi che hanno il pregio di essere leggeri e di potersi comporre liberamente con altri capi. Altri si orientano decisamente sul classico con i maglioni a trama larga della migliore tradizione nord europea. Quale scegliere fra i due è solamente questione di gusti.

Il maglione a girocollo non passa mai di moda, soprattutto se fatto a mano. Chi ha detto che il lavoro a maglia sia una prerogativa femminile. In alcuni paesi è più che normale che un uomo sferruzzi e dia vita a egregi lavorazioni di lana. Proprio questa è la regina incontrastata dell’inverno e quest’anno si colorerà di un classico intramontabile gioco di colori.

Pochi sanno che se questi maglioni cominciano a spopolare adesso è perché sono intramontabili, caldi e di qualità

Prima di continuare, ricordiamo che i modelli citati sono stati scelti a titolo di esempio, ed è doveroso sottolineare che tante aziende, piccole e grandi, stanno proponendo dei pezzi alla moda e molto gettonati.

Sembra che i maglioni anni 50 e 60 ispirino le varie maison questo inverno. Non sono poche le case che propongono un gioco geometrico di colori sui pullover. A ricordare quasi che si vuole uscire dall’incertezza della pandemia con un classico intramontabile che dia sicurezza e solidità.

Allora perché non ricorrere alle trame geometriche scozzesi, i maglioni con scolli a V, oppure il classico girocollo da marinaio? Sembra vedere tutto questo non solo nelle maglie di Drumohr, Impulso, Alpha Tauri, Gant, ma persino nelle trame di giacche come LMB e pantaloni di Berwich.

Il classico casual

Il maglione è un investimento che se ben realizzato regala tepori per diversi inverni. È la condizione anche per vestire casual e restare al caldo. Un marchio che permette lavorazioni ecologiche è il marchio svedese Fjällräven. Specializzato da oltre 50 anni nell’abbigliamento per l’outdoor i suoi maglioni sono oramai una leggenda. Di stile classico anche i maglioni Sherpa che sono in lana merinos e dedicati alla causa del Nepal.

Se ci avviciniamo al mare non possiamo fare a meno delle trame salmastre di Paul&Shark a grandi strisce blu e bianche, come le onde del mare. In alternativa bisogna tuffarsi nei maglioni monocromatici di Murphy&Nye.

Un buon maglione è come un diamante, se non lo rubano ci darà molte soddisfazioni.