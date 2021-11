La salute prima di tutto, si dice normalmente e non si ha torto. Ma come fare a conoscere quali sono i punti deboli della nostra? Ebbene, medico a parte, in questo ci può essere di aiuto l’astrologia, che per ogni segno indica i suoi lati meno forti e resistenti. Allora si faccia attenzione ai punti deboli della salute di questi segni zodiacali, quali Bilancia e Scorpione ma anche Sagittario e Capricorno oltre che Acquario e Pesci.

Lo zodiaco studia le influenze dei pianeti e delle stelle sulla vita degli esseri umani. Ogni aspetto della vita, dal denaro all’amore, dall’amicizia alla salute. Poiché ogni segno ha le sue caratteristiche, è possibile che i suoi lati negativi influenzino anche la sua salute. Abbiamo già visto la salute di 6 segni dello zodiaco, vediamo ora quali sono gli altri.

Attenzione ai punti deboli della salute di questi segni zodiacali

Cominciamo con il segno della Bilancia, la cui caratteristica principale, molto nota e apprezzata, è il suo equilibrio. Tuttavia, il fatto di mediare sempre e a volte di trovare soluzioni per gli altri, comporta dei carichi nella zona lombare e in quella dei reni.

Lo Scorpione è conosciuto per la sua misteriosità e per la sua sensualità. Parliamo del segno che possiede la più forte carica erotica. A causa di questa, è soggetto ad ammalarsi proprio agli organi riproduttivi.

Per quanto riguarda il Sagittario, ci troviamo di fronte ad un segno dalla salute stabile. L’unico che potrebbe rovinarla è lui stesso, soprattutto per un conflitto che il Sagittario vive dentro. Si trova a dover conciliare la forza possente della sua natura con lo slancio verso gli aspetti spirituali della vita. Per questo motivo, il Sagittario spesso soffre nella testa questa difficile conciliazione fra materia e spirito.

Gli altri segni

Il Capricorno è un segno forte, che deve farsi strada da solo nella vita. Fin da piccolo vive il conflitto con la figura paterna, che dovrà superare in età adulta. Non sempre riesce e per questo il suo cuore a volte ne soffre. Anche le vie respiratorie possono indebolirsi a causa di ciò.

Siamo entrati da poco nell’Era dell’Acquario, che ci porta verso grandi cambiamenti nel corso di molti anni. L’Acquario è un segno aperto che vive dentro l’abbraccio della fratellanza universale. Quando qualcosa urta contro questo sogno, l’Acquario comincia a soffrire, cosa che si manifesta con problemi di cuore. Anche le caviglie sono soggette a sofferenza, quando vede che non si riesce a progredire.

I Pesci sguazzano nel mare come esperti del mondo dei sentimenti. Sono estremamente fantasiosi, propri come la varietà del fondale marino e l’alternanza dei sentimenti. A volte questa mutevolezza li porta a cambiare idea. Altre volte si chiudono senza affrontare la realtà. Per questo i Pesci sono soggetti alla depressione o ad ammalarsi di fegato, non riuscendo a purificare le tossine presenti nella vita.

