Basta capelli arruffati la mattina! 7 sistemi geniali per sistemare i capelli di notte e averli perfettamente ordinati

La mattina hai sempre i capelli tutti arruffati? Leggi questo articolo. Ti spiego come sistemare i capelli durante la notte sia che tu li abbia lisci o mossi. L’indomani mattina saranno perfettamente ordinati!

Si dice che “la notte porti consiglio”. Ma per i nostri capelli, la notte è una gran tragedia. Non si sa il perché ma, la mattina, guardarsi allo specchio è quasi sempre un trauma. A parte borse e occhiaie sotto agli occhi, la mattina ci si ritrova con un ammasso di capelli arruffati che vanno dove ne hanno voglia. Questo accade a tutte, sia che si abbiano i capelli lisci sia che si sfoggi una folta chioma leonina piena di ricci.

La mattina si è sempre di corsa e non si ha di certo né tempo né voglia di mettersi a fare lo shampoo e la piega. Come sempre, però, con un po’ di astuzia e giocando d’anticipo, molti guai possono essere evitati o, quantomeno, attenuati. Per non ritrovarsi la mattina con una chioma indisciplinata, basta mettere in atto la sera prima alcune accortezze.

Basta capelli arruffati la mattina! Ecco cosa devi fare la sera

Se si hanno i capelli lunghi, affinché non si aggroviglino, è bene andare a letto raccogliendoli in una coda alta, usando un elastico morbido che non stringa eccessivamente. Per evitare di rovinare le punte, arrotolare la coda in uno chignon morbido, sempre da affrancare con un elastico in tessuto ed evitare troppe mollette. In più, in caso di capelli tendenti al crespo, è bene avvolgere la testa in un foulard di seta. La mattina seguente non ci sarà neppure bisogno della piastra!

Come ottenere fantastiche waves naturali

Se si preferiscono i capelli mossi, la soluzione più pratica ed efficace è andare a letto con una treccia bassa. Durante la notte i capelli resteranno protetti e compatti e, al momento di sciogliere la treccia, ecco una meravigliosa cascata di morbidi ricci effetto naturale.

Non a tutte può risultare comodo dormire con i capelli raccolti. Per coloro che vogliono a tutti i costi lasciare i capelli sciolti durante la notte, la raccomandazione è quella di utilizzare federe in raso o seta, tessuti lisci che creano molto meno attrito rispetto a lino e cotone.

I rimedi dell’ultimo minuto

Se nonostante tutti questi accorgimenti i capelli non dovessero risultare perfettamente a posto, vediamo alcuni rapidi consigli da mettere in pratica la mattina in pochi minuti. I capelli lisci troppo piatti acquisteranno subito più volume con una spruzzata di shampoo secco. Va usato sui capelli asciutti e indirizzato sulle radici. Dopodiché, una bella spazzolata vigorosa. Per sistemare i capelli mossi o ricci sarà utile spazzolarli con un pettine in legno a denti larghi o una spazzola con setole miste. Si toglierà immediatamente quell’antiestetico effetto crespo.

Infine, un consiglio generale utile in tutte le situazioni. Per sciogliere i nodi ed eliminare l’elettrostaticità, prima di coricarsi andrebbe presa la buona abitudine di distribuire sui capelli un olio naturale dal potere nutriente. La mattina successiva i capelli saranno molto più morbidi e facili da gestire. Con tutti questi accorgimenti, potremo finalmente dire basta capelli arruffati la mattina!