Show di Banca MPS che guadagna oltre il 12% in una seduta. Le prospettive a dispetto dei conti in rosso

Dopo la pubblicazione dei dati relativi all’esercizio 200, abbiamo assistito a uno show di Banca MPS che guadagna oltre il 12% in una seduta. Perché tutto questo entusiasmo? Eppure i conti del 2022 sono stati in rosso. Dopo una rapida analisi dei numeri mostrati dall’amministratore delegato Lovaglio, analizzeremo le indicazioni dell’analisi grafica.

I conti del 2022

Per l’intero 2022, Banca MPS ha registrato ricavi per 3,088 miliardi di euro dai 2,979 miliardi di euro dell’anno precedente. Ha chiuso, quindi, con una perdita di 204,7 milioni di euro rispetto a un utile di 309,5 milioni di euro del 2021. Questo risultato, però, non deve trarre in inganno. I conti del 2022, infatti, sono stati appesantiti da 925 milioni di euro di costi di ristrutturazione legati al piano di esodi incentivati, al netto dei quali l’esercizio si sarebbe chiuso con un utile di 720 milioni euro.

In tal senso è significativo il risultato del quarto trimestre che ha visto un utile netto di 155,8 milioni di euro battendo il consenso degli analisti. Adesso l’obiettivo del 2023 è un utile di 700 milioni euro.

Molto interessante è anche il Cet 1 ratio fully-loaded che a dicembre 2022 era del 15,6%. Le stime, invece, erano per un circa 14%.

Questi risultati hanno portato a un’immediata revisione al rialzo delle raccomandazioni degli analisti. Inoltre, con i conti a posto Banca MPS potrebbe anche essere più interessante come preda per un’eventuale operazione di acquisizione da parte di un’altra banca italiana per la realizzazione di quello che potrebbe essere il quarto polo bancario italiano.

Show di Banca MPS che guadagna oltre il 12% in una seduta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a quota 2,6 €, in rialzo del 12,29% rispetto alla seduta precedente.

Sulla situazione grafica di Banca MPS c’è poco da dire. Le medie sono incrociate al rialzo e lo SwingTrading Indicator è anche in posizione rialzista. Tutto, quindi, potrebbe procedere al rialzo. Soprattutto alla luce di un importante aumento dei volumi che ha accompagnato questo mega rialzo delle quotazioni.

