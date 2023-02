Hai una probabilità su 7 di raddoppiare, con questo Gratta e Vinci, i soldi spesi ed ecco come fare

Il Gratta e Vinci è lo strumento a cui tanti si affidano per sperare di dare una svolta alla propria vita. Non che sia facile vincere. Anzi, vero il contrario. Però, alcuni hanno una probabilità di vincere davvero interessante se sappiamo accontentarci. Come il nuovo Numerissimi online.

Il Gratta e Vinci è, per tanti, un compagno quasi quotidiano. In tanti, infatti, sperano, con una grattata fortunata, di svoltare la propria vita. Ogni tanto capita, ma sono davvero pochi i fortunati.

Lo Stato, ogni mese, fa uscire una nuova lotteria istantanea. Con l’affermazione della rete, poi, sono diventati di moda anche i Gratta e Vinci online che mettono in palio premi molto consistenti. Ad esempio, è appena uscita Numerissimi, in versione online, che ha come premio massimo ben 500.000 euro. Non noccioline.

Giocare a Numerissimi online è davvero facile e chiunque può riuscirci

Giocarci è molto facile. Quando acquistiamo il Gratta e Vinci virtuale, che costa 5 euro, ci troviamo di fronte a una scheda un po’ particolare. E hai una probabilità su 7 di raddoppiare giocando con questo Gratta e Vinci chiamato Numerissimi. Infatti, ci sono ben 8 giocate alle quali partecipiamo. Che sono diverse tra di loro. Ad esempio, ce ne è una da 1 solo numero da azzeccare. Ce ne sono due, invece, che hanno un ambo da trovare per riuscire a vincere.

Andando avanti, altre due sono composte da terni e, quindi, per vincere un premio dovremo trovare tutti i numeri della riga. Un po’ come si fa con la Tombola. Due giocate, invece, hanno la quaterna da azzeccare che, ovviamente, fa aumentare la difficoltà di vittoria. E si conclude con una riga, l’ultima, composta da 5 numeri da azzeccare. Una sorta di cinquina.

La speranza è di trovare i numeri vincenti giusti per vincere uno dei premi messi in palio da Numerissimi

Ora, una volta esaminata la struttura delle 8 giocate, come si vince? Dobbiamo grattare 15 numeri vincenti che si trovano a sinistra della scheda. Man mano che compare uno di questi numeri, la scheda online evidenzierà in rosso i corrispondenti (se dovessero esserci) nelle 8 giocate.

La speranza è quella di trovare tutti i numeri di una determinata giocata. Per fare terno, insomma, non basta trovarne due su tre. Se ci andrà bene, dovremo poi grattare a fianco per scoprire quanto abbiamo vinto. Ovviamente, ci sono dei numeri bonus (tre) che moltiplicano per due il premio vinto.

Hai una probabilità su 7 di raddoppiare grazie a questo Gratta e Vinci ed ecco le altre percentuali di vincita

Come detto, c’è una probabilità su 7,20 di vincere premi superiori alla giocata. Ovvero, di vincere almeno 10 euro. Che non è male considerando le probabilità di altri Gratta e Vinci che sono certamente più sfavorevoli. Tenendo poi conto anche degli errori che non dovremmo mai fare per diventare milionari.

In ogni caso, il premio da 500.000 euro lo vince una giocata ogni 7.680.000. Il problema è che anche premi minori hanno questa probabilità. Infatti, per vincere 100.000 euro o 50.000 euro, la probabilità è la stessa. 500 euro? Una ogni 4mila giocate. Per 50 euro, invece, siamo dalle parti di una ogni 120 giocate; decisamente meglio. Se vogliamo almeno 15 euro allora la probabilità è una ogni 28,57.