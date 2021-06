La caduta dei capelli è un problema che molti vivono sulla loro pelle. Ma questo problema estetico potrebbe essere presto debellato grazie ad un’incredibile novità. Alcuni scienziati americani hanno fatto una sensazionale scoperta che porterà all’eliminazione di questo grande problema. Può sembrare un sogno ma presto si potrà dire basta calvizie e capelli che crescono folti con questa nuovissima scoperta degli scienziati. Questa sensazionale novità può fermare la caduta dei capelli e aiutarne la ricrescita. Ecco come funziona

La caduta dei capelli è un problema che viene vissuto da moltissime persone. Inizialmente non gli si dà peso. Poi quando iniziamo a vedere che le ciocche che rimangono nel pettine aumentano di giorno in giorno, allora iniziamo a preoccuparci. Così si cercano le soluzioni più improbabili. Il paradosso è che lo stress provocato dalla caduta dei capelli accentua questo fenomeno.

Basta calvizie e capelli che crescono folti con questa nuovissima scoperta degli scienziati

La caduta dei capelli quando inizia è in genere un fenomeno irreversibile. Tuttavia per chi vive questo problema, una scoperta sta gettando nuova speranza. Un gruppo di studiosi della North Carolina State University ha fatto una ricerca sulle cause della caduta dei capelli. Così gli scienziati dell’università americana hanno scoperto un particolare miRNa. Il miRNA, in realtà microRNA, è una piccola molecola endogena che regola il funzionamento di una cellula. Lo studio rivela che il miRNA individuato, controlla il funzionamento di una cellula che promuove la rigenerazione dei capelli. Gli studiosi della North Carolina State University hanno chiamato questo microRNA, miR-218-5p.

Il problema della calvizia è generato dal follicolo. Il follicolo pilifero produce le cellule che andranno a creare il capello. Inizialmente si pensava che la causa della calvizie fosse la scomparsa del follicolo pilifero. Invece molti studi hanno dimostrato che in presenza di calvizie, il follicolo si restringe ma non scompare. Se questo tornasse a funzionare, potrebbe riportare la crescita dei capelli. Il miR-218-5p può stimolare proprio questa funzione. Infatti in questa ricerca gli studiosi hanno scoperto che questo particolare miRNA ha un ruolo determinante nella rigenerazione del follicolo.

Lo studio è stato pubblicato su Science Daily e può essere letto a questo link.

