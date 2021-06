La voglia di godere di sole e di acqua salata è sempre più difficile da frenare. Sono tantissime le persone che cercano un luogo tranquillo in cui il mare sia cristallino. Se la spiaggia è lontana dal caos cittadino o da località affollate tanto meglio. La Redazione di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa dopo aver spiegato perché scegliere queste Maldive Calabresi torna sulle coste della regione con la Baia di Grotticelle. Impossibile non apprezzare mare azzurro e tramonti da cartolina su questa spiaggia perfetta anche per rilassarsi. Ecco subito dove trovarla e come raggiungerla.

La Baia di Grotticelle a Capo Vaticano in Calabria

Questa meravigliosa baia è l’occasione perfetta per visitare le coste calabresi. Si tratta di una spiaggia cristallina i cui fondali sono ricchi di pesci incredibili. La sabbia finissima e bianca si alterna a minuscoli sassolini e sembra quasi abbracciare l’acqua trasparente e dalle incredibili sfumature più scure. Capo Vaticano offre davvero molte occasioni di trascorrere piacevoli pause ai visitatori che ogni anno la scelgono per la sua bellezza e praticità.

Il fondale basso e sabbioso è perfetto anche per vacanze familiari con bambini più piccoli. L’area è dotata di ampio parcheggio e di servizi per il ristoro, tra cui bar, lidi, tavole calde e tratti di spiaggia libera. Sul posto è possibile inoltre fittare pedalò ed effettuare escursioni in barca a prezzi convenienti. Tutte queste ragioni convincono i curiosi visitatori della Baia che provengono dai luoghi più diversi.

Come godere di mare azzurro e tramonti da cartolina su questa spiaggia perfetta anche per rilassarsi

La spiaggia è bellissima da visitare al tramonto per godere di relax e pause che rasserenano l’animo. Sono tantissime le persone che arrivano sulla spiaggia anche in inverno. Suggeriamo di raggiungere anche le piccole calette presenti sul luogo. La spiaggia di Grotticelle trova raffigurazione per la sua bellezza sull’etichetta di uno degli amari calabresi più famosi.

Il vero spettacolo di questo piccolo angolo di paradiso arriva però al calare della sera. In questo preciso momento il bagliore del sole sembra sfiorare l’acqua cristallina e il cielo diventa color arancio. Uno spettacolo davvero impagabile alla vista che ognuno meriterebbe almeno una volta nella vita.