Passiamo almeno un quarto della nostra vita a fare quest’azione. È essenziale per la nostra vita e in genere la facciamo in un modo molto tradizionale. Stiamo parlando del dormire. Quando pensiamo al dormire associamo quest’azione ad un classico letto in una normale camera. Ma molti, se non tutti, desiderano dormire in posti diversi, particolari, magari romantici. E allora basterà una notte in uno di questi 3 letti per vivere un’esperienza indimenticabile.

Di seguito racconteremo di 3 modi unici di dormire, in 3 incredibili posti, in letti molto particolari. Luoghi in Italia facilmente accessibili e a disposizioni di tutti coloro che vogliono passare una notte fantastica. Chi non ha mai sognato di dormire in un letto particolare, sotto un cielo di stelle, o in una camera assolutamente incredibile? Ebbene, ecco 3 modi di dormire che lasceranno senza fiato chi li prova.

Chi non conosce il filoso greco Diogene? Cercava l’uomo con la lanterna e si narra che vivesse in una botte. Vivere magari no, ma dormire una notte in una botte potrebbe essere una esperienza indimenticabile. A Capriate San Gevasio, in provincia di Bergamo, c’è un luogo dove dormire in una vera botte. È una botte da 30 quintali che è stata modificata appositamente per ricavarvi dentro un letto. È all’interno di una cantina, con tanto di caminetto, dove c’è anche una vasca di ghisa in cui è possibile farsi un bagno.

Dormire all’aperto

Se si ha il sogno di dormire all’aperto, sotto un cielo di stelle, avete due possibilità. La prima è quella passare la notte in un sacco a pelo su una spiaggia o su un prato. La seconda è quella di dormire in una sfera trasparente. A Palazzago, sempre in provincia di Bergamo, è possibile dormire in Exphera, una struttura gonfiabile che assomiglia a una sfera. Exphera è all’aperto, in mezzo al verde, ed è completamente trasparente. Al suo interno ha un futon riscaldabile. Oltre che addormentarsi nella sfera sotto le stelle, si può fare una sauna finlandese e godersi un bagno nell’idromassaggio, sempre rigorosamente all’aperto.

Case particolari

A volte ci sono case veramente strane. Per esempio quella di questo articolo: “Hanno 2 camere una cucina e un bagno e sono case che costano appena 8.000 euro”. Ma ci sono anche camere da letto veramente strane, come quella che si trova a Selvino, sempre in provincia di Bergamo. Questa camera da letto è ricavata in una cabina della funivia. La stanza è dotata di confort unici come il materasso ad acqua. Inoltre ha un soffitto trasparente da cui poter vedere la luna e il panorama mozzafiato delle montagne circostanti, le Prealpi Bergamasche. E se tutto questo non fosse sufficiente, si può sempre fare un bagno nella piscina davanti alla cabinovia, con acqua a 33 gradi.

Approfondimento

