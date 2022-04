Nel bagno i problemi legati alla pulizia sono molteplici e possono nascondersi in ogni angolo. Se ad esempio non abbiamo un bagno sufficientemente ventilato, conosceremo bene il problema delle macchie di muffa e umidità. Per questa evenienza avevamo suggerito una pianta ottima per bagno e camera in grado di assorbire umidità e ripulire l’aria.

Su tutti, però, nel bagno svetta il problema del calcare che spesso lascia traccia sui rubinetti con fastidiose patine biancastre.

Ma ancora più fastidiose ed antiestetiche sono le incrostazioni che vengono a formarsi sul fondo del WC a seguito dei depositi di calcare.

Basta buttarne un paio nel water per eliminare le incrostazioni nere di calcare sul fondo e profumare tutto il bagno

Più volte abbiamo fornito soluzioni pratiche contro il calcare sui metalli. In una precedente pubblicazione avevamo svelato questo rimedio geniale, ad esempio, per non farlo più formare ed avere acciaio splendente in bagno e cucina.

Quando però le incrostazioni di calcare interessano il fondo del WC le cose si complicano, specie se a questo problema è accompagnato anche dal cattivo odore.

Con la soluzione che forniremo potremo realizzare delle vere bombe pulenti da utilizzare sia contro le incrostazioni che contro i cattivi odori.

Tutto quello che ci servirà sarà un comune contenitore per creare i cubetti di ghiaccio.

Un rimedio sbalorditivo

In una ciotola sufficientemente ampia dovremo unire 150 g di bicarbonato di sodio e 50 g di acido citrico. Il bicarbonato agirà sullo sporco e sulle macchie, mentre l’acido citrico fungerà da igienizzante. Al composto uniremo anche 2 cucchiai di detersivo per piatti e 15-20 gocce di olio essenziale alla lavanda. In alternativa possiamo scegliere la fragranza che più preferiamo, come ad esempio il tea tree oil.

Mescoliamo il tutto fino ad ottenere una pasta compatta e profumata che dovremo trasferire nel contenitore da freezer per cubetti di ghiaccio.

Lasciamo riposare il composto qualche ora, fin quando questo non si sarà solidificato. Trascorso il tempo necessario avremo ottenuto dei piccoli cubetti che puliranno il fondo nero del water dal calcare profumando la stanza.

Infatti, basta buttarne un paio nel water e lasciare agire per circa due ore. Quando le pastiglie pulenti avranno agito, possiamo sfregare il fondo con l’ausilio dello scopino ed agevolare la rimozione dell’incrostazione.

Bagno pulito e profumato in un colpo solo

Per intensificare la pulizia possiamo ripetere questa operazione due volte alla settimana ed amplificare l’effetto aromatico della pastiglia.

