Con l’arrivo della bella stagione cominciamo a uscire di più rispetto al periodo invernale. Ciò significa dover ideare più outfit completi di tutto punto. Un vero piacere, considerando la vasta scelta in fatto di abbigliamento che ci concede l’aria più mite.

Possiamo tornare a indossare i nostri amati vestiti con una giacca di tendenza ma anche meravigliose gonne.

Ovviamente, oltre a giocare con gli indumenti, possiamo sbizzarrirci anche con gli accessori. Tra questi, un posto di rilievo lo meritano le borse, oggetto femminile per eccellenza e sempre immancabile. Naturalmente tenendo sempre un occhio ben attento a quello che ci prescrive la moda. Infatti, conviene tirare fuori dall’armadio questa borsa pratica che sta spopolando sulle passerelle e che probabilmente già abbiamo.

Non solo mini bag e zaini

In questi ultimi tempi, particolarmente in voga le mini bag riccamente decorate e dalle forme particolari e ricercate. Sicuramente d’effetto e chic, ma spesso poco consone alla vita di tutti i giorni. Infatti, si prestano principalmente per eventi particolari, perché nel quotidiano il loro spazio risulta ristretto.

Quante ricerchino una borsa più comoda e spaziosa, devono sapere che di moda stanno andando anche gli zainetti. Non tutte però sono abituate a questo modello e al fatto di indossarlo sulle spalle. Fortunatamente, molto gettonata è anche un’altra borsa più classica ed estremamente versatile. Un modello con cui probabilmente abbiamo già avuto a che fare.

Conviene tirare fuori dall’armadio questa borsa pratica e capiente che portavamo negli anni ‘90 perché sarà il trend della stagione

È risaputo come le mode vadano e vengano, ma soprattutto quanto spesso ritornino. Con una certa cadenza tutto ciò che abbiamo già portato torna in auge. È il caso di una borsa che andava veramente forte negli anni ‘90, la bowling bag. Una borsa a bauletto davvero capiente e solitamente arrotondata nell’ estremità superiore.

Caratteristici i manici curvati che permettono di portarla a mano, spesso però ha in dotazione anche la tracolla. Un modello che può sembrare sportivo, ma che grazie ai tessuti e alle rifiniture diventa anche elegante. Infatti, accanto a quelle che appaiono perfette per la palestra ve ne sono altre invece davvero chic.

Se ne trovano in pelle monocolore o a contrasto con i manici, nonché con particolari fantasie. A impreziosirle poi spesso i loghi dei più grandi marchi di moda. Non di rado vi figurano inserzioni in tessuto o in metallo.

La bowling bag è una borsa casual che non rinuncia però a farsi notare. Ma soprattutto è il giusto compromesso tra stile e praticità. Infatti, è di una misura media che consente di portare tutto ciò che ci serve senza però dover perdere ore per trovare gli oggetti.

