Da qualche anno noi umani siamo riusciti a migliorare di molto i nostri comportamenti. Siamo diventati più virtuosi con noi stessi e con l’ambiente, dato che sappiamo che dobbiamo cercare di cambiare il nostro stile di vita se vogliamo cercare di salvaguardare il pianeta.

Inoltre, ci sono alcuni comportamenti che possono aiutare sia l’ambiente sia il nostro portafoglio. Uno fra tutti è quello di cercare di riusare ciò che consumiamo ma soprattutto ciò che buttiamo: i frutti, ad esempio. Infatti, basta buttare le parti della frutta che non consumiamo perché possono diventare nuove piantine, vediamo come fare.

Alcuni metodi

Partiamo dalle fragole. Magari ne abbiamo comprate troppe e alcune hanno cominciato a marcire. Scartiamo, dunque, la parte marcia ma, invece di gettarla nella spazzatura, possiamo tranquillamente metterla sotto a un centimetro di terra. Annaffiamo delicatamente e, passato qualche giorno, vedremo spuntare dalla terra le prime foglie. Avremo dunque una nuova piantina di fragole, così da averne disponibili tutte le volte che vorremo.

Possiamo fare la stessa cosa con le banane. Quando vediamo che abbiamo dimenticato una banana da qualche parte e la vediamo marcire, possiamo aprirla e sotterrarla sotto ad un leggero strato di terra. Magari il nostro clima non ci permetterà di avere delle banane nuove ma sicuramente avremo una bellissima pianta nuova.

Basta buttare le parti della frutta che non mangiamo perché possiamo piantarle e far crescere tante piantine

Per quanto riguarda l’ananas, invece, possiamo scegliere più strade. La prima, che è la più semplice, ci dice di togliere la parte superiore dell’ananas e di metterla in un bicchiere pieno d’acqua. Quando si saranno formate le radici aspettiamo ancora qualche giorno e, seguendo le regole di come si mettono le piante sul terrazzo, possiamo piantare tutto in un vasetto.

Altrimenti, non ci resta che scegliere due altre opzioni. Sotterriamo completamente l’ananas in una zona del giardino o dell’orto abbastanza luminosa oppure usiamo i semi. Gli esperti consigliano di prenderne molti e di metterli in un panno di carta assorbente che avremo precedentemente inumidito con dell’acqua. Se vediamo che non succede nulla dopo qualche giorno, possiamo correggere il tiro aggiungendo un po’ di terra. In questo modo vedremo che nascerà una piccola foglia che andremo a mettere nella terra.

Approfondimento

