Basta blazer e trench, è questo il capospalla primaverile che torna di moda e che sta bene a tutte

Se il blazer o il trench ti hanno stufato, allora non lasciarti scappare questo capospalla davvero eccezionale. Un capo versatile e perfetto per ogni occasione. Facile da abbinare e sta bene proprio a tutte. Scopriamo di cosa si tratta.

Come ogni anno durante il cambio di stagione, capita di buttare via o regalare alcuni degli indumenti che non desideriamo più. Approfittiamo di questo momento per fare un po’ di nuovo shopping e riempire l’armadio con i trend del momento.

La moda primavera 2023, ad esempio, ci propone dei jeans dal taglio maschile che esaltano il lato B. Oppure la gonna di tendenza indossata da Chiara Ferragni in alcuni scatti pubblicati sui social.

Gli evergreen da tenere sempre nell’armadio

È vero che la moda si rinnova ogni anno, ma è anche vero che ci sono dei capi di abbigliamento intramontabili. Parliamo di alcuni pezzi essenziali, rassicuranti, che si possono indossare in ogni occasione e che non deludono mai.

Pensiamo alla giacca di pelle che non passa mai di moda. Oppure le classiche sneakers bianche, da indossare in ogni stagione. Il tubino nero è perfetto sia a lavoro sia di sera.

Insomma, questi must have ti permettono di affrontare ogni situazione con serenità.

Basta blazer e trench, è questo il capospalla primaverile che sta spopolando

Come ogni anno, anche in questa primavera i capispalla sono i veri protagonisti.

Ma attenzione, non esiste solo il blazer o il trench nel guardaroba di una donna. È vero parliamo di capi di abbigliamento iconici, versatili e molto utilizzati in questa stagione anche dalle star. Casual ma anche eleganti, da abbinare a tacchi e sneakers.

Ma oltre a questi comodissimi capispalla, è tornato di moda anche l’intramontabile spolverino.

Parliamo del classico soprabito leggero da sfoggiare al mattino e anche la sera. Non ha la cintura come il trench, ha un taglio dritto, i bottoni frontali e il collo come quello della classica camicia.

Divertiti con i vari abbinamenti

Pensi che lo spolverino sia difficile da abbinare? Assolutamente no.

Versatile, sbarazzino, dal tessuto morbido e leggero. Lo spolverino può essere indossato in ogni situazione.

Per un look casual, abbiniamolo ad un jeans baggy, una semplice canotta bianca e delle intramontabili sneakers. Anche la classica t-shirt è perfetta.

Per l’ufficio, invece, non può mancare il classico tailleur abbinato ad uno spolverino dello stesso colore.

L’abito mini è perfetto con questo capospalla. Per un look bon ton, aggiungiamo i mocassini e dei calzini ton sur ton.

Outfit vivace e sbarazzino? Allora non può assolutamente mancare una camicia bianca, degli shorts a vita alta e per completare maxi stivali.

La combinazione tra spolverino e abito elegante si rivela davvero vincente. Scegliamo una tonalità a contrasto e aggiungiamo delle décolleté o dei sandali rigorosamente gioiello.

Basta blazer e trench, è questo il capospalla primaverile che sta bene proprio a tutte. Inoltre, lo spolverino copre perfettamente anche le piccole rotondità e nasconde i difetti.