È il lago più grande del centro Italia, casa del Pinocchio di Benigni e scrigno di una leggenda dal finale tragico

È uno dei laghi più belli della penisola, si trova in provincia di Perugia e ogni anno è una meta ambita per tanti turisti italiani e non. Numerose storie riguardano questo territorio ricco di risorse e scorci indimenticabili. Ecco perché dovremmo andarci in vacanza.

Con la sua superficie di 128 chilometri quadrati è il lago più esteso dell’Italia centrale e il quarto a livello nazionale. È considerato un lago laminare perché poco profondo, arriva a una profondità massima di 6 metri. Sulle rive del lago Trasimeno di affacciano Castiglione del Lago, Sant’Arcangelo e San Savino, ma i borghi da visitare sono numerosi ed è impossibile annoiarsi.

Oltra a visitare i borghi possiamo ammirare numerosi luoghi d’arte. A Castiglione del Lago troviamo il Palazzo della Corgna con gli affreschi del 1500, a Passignano c’è una Rocca in grado di farci fare un bellissimo viaggio nel tempo. A Tuoro potremmo visitare il museo di Annibale. Tramite il traghetto da questi posti si arriva all’isola Maggiore che è un vero e proprio paradiso naturalistico.

Location da urlo

Il Trasimeno è il lago più grande del centro Italia e nei pressi si mangia benissimo. I piatti tipici che i ristoranti cucinano nei dintorni sono la carpa in porchetta e la zuppa con la fagiolina. Il primo è cotto in casseruola, il secondo è un legume di origine africana che ha trovato diffusione in zona grazie al clima umbro. Molto richiesti anche gli umbrichelli cioè gli spaghetti fatti a mano e il lattarino, un pesce di queste parti conosciuto anche nei secoli scorsi.

Avrà apprezzato le location magiche, l’ottimo cibo e la storia di questi posti la produzione del film Pinocchio del 2019. Il regista Garrone ha diretto Roberto Benigni girando diverse scene nelle aree lacustri. Benigni è di casa al lago Trasimeno e sembra amarlo particolarmente visto che non manca di citarlo nelle sue canzoni e nei versi che recita nei suoi spettacoli. Tanti attori hanno girato film da queste parti da Scamarcio alla Crescentini fino ai set internazionali di Netflix. La bellezza dei posti viene sempre catturata attraverso l’arte.

Non mancano le offerte per poter comodamente dormire a contatto con il lago. Le serate nei borghi che si affacciano sul Trasimeno sono romantiche e rilassanti. Booking.it ci offre numerose idee per poter dormire senza trascurare il risparmio. Tra gli alberghi consigliati, l’hotel Boutique a Catiglione del Lago in cui si spende 129 euro a notte e l’Albergo Ristorante da Settimio a San Feliciano in cui si spende 61 euro a notte. Consigliato anche l’hotel La Torre sempre a Castiglione se vogliamo spendere 70 euro a notte. Tutte le fasce di prezzo sono coperte.

Possiamo passeggiare tranquillamente sia per i borghi che lungo le rive, clima e panorama ci coccoleranno senza pericoli o brutte soprese. Non ci sono mostri sul fondale del lago, questo è il posto degli innamorati. A proteggerci è lo spirito della ninfa Agilla che perse il suo adorato Trasimeno, figlio di Tirreno, annegato nel lago. Il loro fu amore a prima vista ma durò solo un giorno. I pescatori credono che quando si forma un’onda, Agilla si stia muovendo per ritrovare il suo amore.