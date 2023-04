Vuoi sentirti davvero bella e alla moda? Ecco i 3 modi più glamour per indossare la giacca di pelle durante la primavera 2023

Usi sempre gli stessi vestiti e abbini il giubbino di pelle a caso, senza un’idea precisa? Ti suggeriamo 3 look meravigliosi che arrivano dagli influencer più amati del web. Vuoi sentirti davvero bella e alla moda? Vediamo cosa potresti fare.

Uno dei capi che non possono mancare nel nostro guardaroba quando arriva la primavera è il giubbino di pelle. Il classico “chiodo” è uno di quei pezzi sempreverdi, che sono sempre alla moda e non stancheranno mai.

Il giubbino di pelle è l’indumento perfetto per questa mezza stagione, in cui non si sa mai bene come vestirsi. Sembrava fosse finito il freddo, ma pochi giorni fa è ritornato il brutto tempo, con temporali e cieli grigi, soprattutto nel nord e nel centro Italia. Con questo meteo ballerino non si sa mai come vestirsi e, chi aveva appena concluso il cambio di stagione, è stato costretto a tirare nuovamente fuori dall’armadio i suoi capi più pesanti. Per evitare indecisioni, serve proprio un soprabito che possa andare bene in ogni occasione, sia col sole che col vento e l’aria un po’ più fresca. E quale scelta migliore del giubbino di pelle? L’hanno capito molto bene alcuni degli influencer più famosi del web, che stanno già sfoggiando i loro look più belli. Carpiamo qualche segreto e scopriamo come abbinare al meglio il nostro tanto amato chiodo di pelle.

Vuoi sentirti davvero bella e alla moda? Copia uno di questi 3 look scelti anche dalle star più famose al mondo

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più celebre d’Italia, e non solo. I suoi account contano circa 36 milioni di follower, ed è seguitissima dai giovani che la imitano nel modo di vestire e di truccarsi. Oggi sta facendo tantissimo parlare di sé per il nuovo taglio di capelli, che snellisce il viso e fa sembrare subito più giovani.

Chiara ama mixare capi di diverso genere, dal più elegante a quello più casual. Tra i capi che preferisce ci sono sicuramente le giacche di pelle, che lei abbina con tantissimo stile e

personalità.

Invece di indossare il classico jeans come tanti faremmo, Chiara abbina al suo chiodo una gonna lunga a vita alta, in un perfetto connubio di stili. In sostanza, unisce la nota romantica della gonna lunga con l’animo più rock regalato proprio dal giubbino in pelle. E questo è, sicuramente, il primo look da copiare subito.

Gigi Hadid osa uno stile più casual

Voliamo oltreoceano per rubare i segreti di stile di un’altra icona della moda mondiale, ovvero la bellissima top model Gigi Hadid. La star è molto attenta al suo fisico, e infatti si allena con costanza eseguendo i suoi esercizi preferiti anche a casa, e cura molto anche il suo look.

Il suo essere bellissima le permette anche di indossare un abbigliamento apparentemente informale e poco curato, ma che su di lei è comunque di grande effetto. A Parigi l’abbiamo vista sfoggiare un outfit fintamente trasandato, costituito da jeans chiaro largo a vita bassa, un maglione grigio anch’esso largo e non solo. Ovviamente non poteva mancare una bellissima giacca di pelle lunga fino alle ginocchia, simile ad uno spolverino, perfetto per questa stagione.

Sicuramente diversa da Anne Hathaway, che sceglie uno stile sicuramente più elegante. Vuoi sentirti davvero bella e piena di stile? Allora potresti fare come lei: abbina un dolcevita nero ad un giubbino di pelle, stampa coccodrillo. In questi 3 modi avremo stile da vendere, e la nostra bellezza sarà assolutamente valorizzata.