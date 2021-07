L’acqua è importantissima per il nostro organismo. La cosa può sembrare scontata, ma non le è. Anche se il fatto lascerà qualcuno di stucco, non tutte le acqua sono uguali tra loro. Ci sono acque più o meno ricche di sodio, come acque con concentrazioni di ferro più o meno elevate. Scegliere l’acqua giusta per noi è fondamentale per andare a correggere i livelli di vitamine e minerali nel sangue.

Sono poche, però, le acque che apportano tanti benefici all’organismo come fa l’acqua di cocco. Parliamo di un’acqua sui generis, questo è certo, che non può sostituire quella che beviamo durante la giornata. Ma parliamo anche di un vero e proprio integratore naturale, in grado di alterare positivamente il nostro organismo. Infatti, basta bere regolarmente quest’acqua per abbassare la pressione alta e prevenire le malattie cardiovascolari. Allo stesso tempo l’acqua di cocco accelera il metabolismo, favorisce la digestione, innalza le barriere immunitarie. Vediamo insieme tutte le sue proprietà e le quantità in cui andrebbe assunta.

Per acqua di cocco si intende quella bevanda al 100% naturale ottenuta dalle noci di cocco ancora acerbe. La sua ricchezza di vitamine e sali minerali la rende un vero e proprio integratore naturale. Tra tutte le sue caratteristiche, spicca l’alto tasso di potassio.

La carenza di potassio è tra le prime cause dell’innalzamento della pressione. Integrare la nostra dieta con alimenti ricchi di potassio controbilancia l’eccesso di sodio e dà equilibrio alla pressione sanguigna. Dieci centilitri di acqua di cocco contengono ben 250 milligrammi di potassio, più di un decimo del fabbisogno giornaliero medio. Inoltre, l’acqua di cocco favorisce l’innalzamento del colesterolo HDL, ovvero quel colesterolo buono che aiuta a preservare la salute del sistema cardiovascolare.

In più, l’acqua di cocco ha un apporto calorico molto basso e un contenuto di grassi irrisorio (a differenza della polpa della noce di cocco). Questo lo rende una bevanda della salute, da inserire con regolarità nel nostro regime alimentare. Per godere appieno di tutti i suoi vantaggi, il consiglio è di berne un bel bicchiere al mattino, a stomaco ancora vuoto.

