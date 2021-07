D’estate diventa spesso difficile conciliare la voglia di mantenersi in forma con il desiderio di godere del buon cibo.

Le vacanze, e poi le cene con gli amici! Ed ecco che spesso non si sa per cosa optare in modo da unire l’utile al dilettevole. E dunque mangiare cose sfiziose che non siano un attentato alla nostra linea.

Vediamo allora oggi con il Team di ProiezionidiBorsa una ricetta davvero semplice da preparare. E allo stesso tempo poco calorica.

Ecco gli economici e gustosissimi arrosticini che delizieranno e stupiranno i nostri ospiti

Vi sveleremo una ricetta poco conosciuta ma ideale da preparare in questo periodo!

Stiamo parlando degli arrosticini imbottiti con un trito speciale.

Si preparano in pochissimo tempo e sono deliziosi.

Vediamo allora come procedere

Il primo passaggio da fare è quello di preparare un trito di aglio, prezzemolo e pangrattato. E tenerlo così preparato in frigo per qualche ora, in modo che i vari ingredienti si amalgamano a perfezione.

Per preparare questa ricetta servono delle fettine di carne, ovviamente del tipo che preferiamo. Quindi vitello, ma anche maiale, tacchino. L’importante è che la fetta sia sottile.

Tagliamo la carne in modo da ottenere delle strisce rettangolari.

Andiamo poi a riempire ciascuna di queste strisce con il trito precedentemente preparato.

Arrotoliamo quindi la fettina fino ad ottenere un involtino e chiudiamo con uno stuzzicadenti.

A questo punto i nostri involtini vanno messi sulla grigia.

Dopo pochi minuti, essendo la carne sottile, saranno cotti.

Ed ecco che gli economici e gustosissimi arrosticini che delizieranno e stupiranno i nostri ospiti, sono pronti da servire!

Il tocco in più!

A fine cottura, per chi preferisce, possiamo aggiungere un filo di olio di oliva.

Se poi lo si gradisce, possiamo preparare un pinzimonio con olio, limone e aglio. Lasciamo in posa per po’ e poi spennelliamo questo miscuglio sugli involtini già arrostiti

Questo piatto veloce ed economico sorprenderà i nostri ospiti.

