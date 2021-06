Stitichezza che fastidio. Figlia anche della cucina moderna, delle cattive abitudini alimentari e di pasti fatti male. Oltre allo stress, che c’entra sempre con le noie della salute. Prendi questo, bevi quello, ecco la medicina giusta. Sì, tutto vero, ma non dimentichiamo che basta assumere questi pochi alimenti a cena per favorire il metabolismo notturno e combattere concretamente la stitichezza. Non pensiamo per forza solo alle carote lessate. Molti di noi preferirebbero piuttosto la morte. Pochi invece sanno che ci sono alimenti assolutamente piacevoli, come i lamponi, perfetti per questa esigenza.

Come combattere la stitichezza mattutina

Basta assumere questi pochi alimenti a cena per favorire il metabolismo notturno e combattere concretamente la stitichezza mattutina. Partire con questo problema già alla mattina, rischia di farci innervosire per tutta la giornata. Rendendo meno al lavoro, essendo scontrosi e difficili da trattare. Anche se, non è colpa del resto del mondo se soffriamo di stitichezza. Allora, a cena, per evitare poi di bloccarci di notte, vediamo di assumere questi alimenti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

carciofi e fagiolini;

melanzane e spinaci;

ceci e fagioli;

kiwi e lamponi.

Non abbiamo volutamente indicato due cibi top per sbloccare l’intestino: cavoli e carote lessate. Forse i più odiati dagli italiani.

L’importanza della cena e del dopo cena

Per evitare la stitichezza, dovremmo affrontare delle cene mirate a idratare il colon. Pochi lo sanno, ma è proprio così che favoriamo il transito intestinale corretto. Ricordiamoci anche di bere molta acqua, capace di ammorbidire le feci. A cena è consigliabile fare il pieno di fibre, per dare così modo al metabolismo di lavorare bene durante la notte. Anche fagioli e ceci vanno molto bene se mangiati alla sera. Non è vero che sono pesanti. Ovviamente conta tanto il loro condimento. Se prepariamo dei fagioli alla messicana, muoviamo sì l’intestino, ma facendogli fare la centrifuga. Infine, ricordiamo che anche una passeggiata serale di dieci minuti aiuta il colon a muoversi e liberarsi.

Approfondimento

I segreti semplici e infallibili per friggere le melanzane senza che si riempiano d’olio e rimangano digeribili e appetitose