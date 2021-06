L’estate è davvero dietro l’angolo. Almeno quella “ufficiale”. Il solstizio sarà il 21 giugno, ma il bel tempo è già arrivato. Insieme alle giornate di sole e all’allentamento delle restrizioni, si ripropongono vecchi problemi. Il principale è di sicuro la forma fisica. Magari qualcuno si è lasciato andare. C’è qualche chilo di troppo da smaltire.

Si è visto che per avere un fisico perfetto e tonico bisogna seguire un’alimentazione di un certo tipo. Ci vuole impegno e sacrificio. Nelle prossime righe si parlerà di un modo davvero peculiare di allenarsi.

Un oggetto che usiamo solo d’inverno ci può aiutare in un modo davvero inaspettato a restare in forma.

L’esercizio fisico è importantissimo

Sappiamo che l’esercizio fisico è davvero indispensabile. L’attrezzo di cui si parlerà in questo articolo, però, può risultare davvero bizzarro. Alcuni avranno delle difficoltà a considerarlo alla stregua di uno step o di un bilanciere.

Eppure, riflettendoci, è così. Basta solo un po’ di creatività.

L’oggetto misterioso è il termosifone. Davvero un oggetto che non ci si aspetterebbe. Eppure, invece di lasciarlo in disprezzo in estate, si può usare in un modo alternativo. Si può trasformare in un attrezzo da allenamento in piena regola.

In primis si possono allenare gli addominali. Ponendo i piedi sotto al termosifone li si blocca per effettuare dei crunch. In alternativa si può mettere la testa nella parte bassa e muovere le gambe. Questo per privilegiare l’addome basso.

Si possono effettuare, inoltre, dei push up facilitati. Invece di mettersi a terra si poggiano le mani sul nostro attrezzo. Si spinge il corpo su e giù.

Ci si può mettere in piedi di fronte al termosifone con le mani ben salde alla parte superiore. Da tale posizione si effettuano degli esercizi simili al rematore. Essi servono per allenare i dorsali.

Giocando con le leve e il peso del proprio corpo, infine, si possono allenare anche le braccia.