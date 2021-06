Ormai siamo a conoscenza del fatto che lo zucchero fa male. Non solo perché calorico, ma anche perché è un prodotto raffinato e ormai è dimostrato che i prodotti raffinati sono pericolosi per il nostro organismo. Perciò è sempre più diffusa la tendenza a cercare dei validi sostituti allo zucchero. Esistono in commercio dei dolcificanti molto utilizzati in caso di diete, ma molto spesso sono poco gustosi e non paiono dei validi sostituti allo zucchero tradizionale.

Questo incredibile e gustoso dolcificante naturale sta riscuotendo un grandissimo successo per le sue proprietà nutrizionali

Stiamo parlando dello zucchero di palma da cocco. Questo dolcificante naturale, chiamato anche zucchero da cocco, è un dolcificante estratto dalla linfa della palma da cocco. Non è da confondere con lo zucchero di palma, estratto a freddo dai fiori della palma da zucchero. Ma perché questo incredibile e gustoso dolcificante naturale viene utilizzando ovunque e sta riscuotendo un grandissimo successo per le sue proprietà nutrizionali? Perché ha delle incredibili proprietà. È uno zucchero molto ricco, per 100 grammi si contano 400 kcal, 90 grammi di carboidrati e zero proteine o grassi. È ricco di minerali come potassio, magnesio, ferro, calcio, fosforo e zinco e di vitamine B1, B2, B3 e B6.

Come avviene l’estrazione?

Considerato il dolcificante naturale più sostenibile del pianeta, lo zucchero di palma da cocco è ottenuto dall’estrazione della linfa (o del nettare) dai fiori degli alberi di cocco più maturi. Il nettare o linfa viene successivamente bollito e poi fatto essiccare all’aria per far cristallizzare e solidificare lo zucchero. Non viene né sbiancato né raffinato come lo zucchero di palma. Si trova comunemente in commercio in piccoli negozi di prodotti biologici. L’ideale sarebbe acquistare lo zucchero di cocco integrale e bio, perché deriva da un’agricoltura sostenibile ed è dunque più buono per noi e per l’ambiente.

