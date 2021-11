Avere un bucato sempre profumato e pulito è il sogno di tutte le casalinghe. Un sogno facilmente realizzabile nelle giornate calde e soleggiate dell’estate e della primavera, un po’ più difficile realizzarlo in inverno.

Quando le giornate cominciano a diventare fredde e piovose asciugare il bucato comincia a diventare un’impresa ardua. L’acqua tende a rimanere per ore nelle fibre dei tessuti che dopo qualche tempo cominciano ad emanare una sgradevolissima e disgustosa puzza di umidità e muffa.

Basta asciugamani e panni asciugati in casa che puzzano di muffa e umidità ecco come avere un bucato sempre profumatissimo e pulito

Una puzza e un fastidio ricorrente quello della muffa e dell’umidità nelle nostre case nel periodo invernale. Pertanto ecco come potremmo contrastare in modo naturale le macchie di muffa dai muri ed averli sempre bianchissimi senza rovinare la pittura e mettere a rischio la salute.

Tornando al nostro bucato come fare per averlo sempre profumato e asciutto perfettamente anche quando lo asciughiamo in casa?

Quando siamo costretti a portare lo stendino in casa, l’igiene viene prima di tutto, ma anche il naso vuole la sua parte. Avere lenzuola, asciugamani, biancheria intima maleodorante fa storcere il naso a parecchie persone.

La soluzione più semplice e banale sarebbe quella di avere in casa un’asciugatrice che svolga tale compito. Tuttavia non tutti ne possediamo una, ma asciugare il bucato in casa sarà comunque possibile. Vediamo come.

La prima cosa da fare per asciugare i panni in casa ed evitare che puzzino è azionare la centrifuga. Se necessario sarebbe il caso di azionarla anche più di una volta. Tuttavia attenzione a non esagerare perché questi errori con il bucato e la lavatrice pesano in bolletta.

Pochi e semplici trucchetti per panni a prova di naso

Distanziare il più possibile i capi sullo stendino è un’altra mossa infallibile. Evitare di sovrapporli e posizionare lo stendino nella stanza più arieggiata. Un’idea sarebbe anche quello di posizionarlo in una zona calda come la cucina. Ideale soprattutto se stiamo cucinando una calda cenetta al forno, che con il suo calore aiuta ad asciugare anche il nostro bucato.

Un metodo geniale per eliminare l’umidità è riporre lo stendino in prossimità di un calorifero, ancora meglio se nella stanza è presente un deumidificatore. Posizionare nella stanza anche delle vaschette contenenti del sale grosso o del riso che assorbono l’umido.

Per un bucato sempre fresco e pulito, possiamo anche adottare dei piccoli accorgimenti già durante il ciclo di lavaggio, infatti, mai più bucato puzzolente ma sempre fresco e profumatissimo basta questo economico rimedio della nonna che non è l’ammorbidente.

Ed ecco che con quale piccolo trucchetto possiamo dire basta asciugamani e panni asciugati in casa che puzzano di muffa e umidità ecco come avere un bucato sempre profumatissimo e pulito.