Se c’è un contorno in grado di mettere d’accordo sia grandi che piccini è certamente il purè. Amatissimo e ottimo per accompagnare secondi piatti di carne, di pesce o vegetariani, spopola letteralmente nelle nostre cucine.

Cucinare il purè di patate non è difficile di per sé, ma ogni ricetta nasconde delle insidie. Anche quella in apparenza più semplice ed elementare.

Se vogliamo che il nostro purè si accosti alla perfezione a un polpettone morbido e croccante, dovremo fare attenzione a come lo prepariamo. Il pericolo più grande che si possa nascondere e che pregiudica totalmente il nostro piatto è la formazione di grumi.

Infatti, nonostante abbiamo seguito tutti i passi alla lettera, può capitare che il risultato finale sia un purè alquanto granuloso. Sarà un piatto poco bello da vedere e di conseguenza da gustare.

Eppure, per prevenire questo inconveniente ci basterà adottare un furbo metodo in fase di preparazione. Vediamo di quale si tratta.

Basta grumi nel purè se possiamo cucinarlo soffice e cremoso con 1 semplicissimo trucchetto da intenditori

Quando si ha poco tempo o voglia di mettersi ai fornelli, spesso si scelgono le soluzioni più rapide e comode. Nel caso del purè, molti preferiscono quello in bustina.

È soprattutto in questo caso che potremmo andare incontro alla formazione di quelli spiacevoli granuli sulla superficie. Non è detto, però, che non accada anche col purè fatto in casa.

Per fortuna, in entrambi i casi possiamo ricorrere a un semplicissimo stratagemma culinario. Infatti, basta grumi nel purè se possiamo cucinarlo soffice e cremoso con 1 semplicissimo trucchetto da intenditori. Vediamo di cosa si tratta.

Le istruzioni per un piatto da leccarsi i baffi

Innanzitutto, facciamo cuocere in un tegame il latte con un pizzico di sale. Quando inizierà a bollire, spegniamo la fiamma e aggiungiamo l’acqua fredda e la nostra bustina di purè.

Amalgamiamo bene tutto il composto, mescolando per qualche minuto. Quando lo avremo fatto diventare bello denso e uniforme, potremo riaccendere il fuoco tenendolo basso.

Adesso aggiungiamo un po’ di noce moscata, un filo di olio extravergine di oliva e una spolverata di parmigiano grattugiato. Mescoliamo ancora una volta il tutto e solo quando avrà raggiunto la giusta cremosità potremo spegnere il fuoco e impiattare.

Sfruttando questo metodo otterremo un contorno invitante e prelibato da acquolina in bocca. Il nostro purè sarà talmente buono che nessuno potrà rinunciarvi.