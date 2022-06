La primavera è agli sgoccioli e sta per iniziare una delle più calde estati degli ultimi anni. L’atmosfera è già calda e umida e in molti non sanno più cosa inventarsi per resistere all’afa. Una delle idee migliori che possiamo avere è fare qualche gita in collina o nel bosco in modo da respirare aria più fresca. Oggi vogliamo proprio parlare di un’esperienza en plein air che sta conoscendo grande successo in tutta Italia. Vedremo perché possiamo dire basta ad aperitivi e happy hour se vogliamo risparmiare soldi e trascorrere una serata indimenticabile.

Una tradizione che sta ritrovando fascino

Nelle lunghe sere primaverili ed estive molti di noi amano uscire fuori casa per incontrare gli amici. Spesso stiamo diverse ore al bar, prima per l’aperitivo e poi per bere qualche bevanda dissetante. La moda di aperitivi, apericena ed happy hour ha conosciuto grande successo negli ultimi anni tra giovanissimi e adulti. Negli ultimi tempi è sempre più comune un’altra usanza, che ci permette di mangiare ottimi cibi spendendo molto meno.

Stiamo parlando del picnic, il tradizionale pasto consumato sull’erba nel mezzo della natura. Questa tradizione ottocentesca è un modo perfetto per incontrare i nostri amici e trascorrere una serata rilassante. Se sapremo organizzare prima alcuni particolari fondamentali, potremo poi goderci qualche ora di assoluto relax.

Basta aperitivi e happy hour, è questa la moda inglese che spopola quest’estate da Milano a Palermo

Negli ultimi due anni i picnic hanno conosciuto un revival ed una vera e propria mania. In tutta Italia sono apparsi in commercio mille accessori per permetterci di organizzare picnic raffinati ed organizzati. Dai cestini con le stoviglie portatili, alle coperte-tovaglie da abbinare. Esistono veri e propri set che ci permettono di essere elegantissimi e comodi.

Per realizzare un picnic è fondamentale trovare un posto perfetto. Aree attrezzate o radure nel bosco, ma anche spiagge e parchi urbani sono tutti luoghi perfetti. Se vogliamo organizzare una cena sull’erba possiamo fare in modo che ogni invitato porti una pietanza, prediligendo ricette di leggerissimi piatti freddi estivi, insalatone e macedonie. Possiamo anche rendere più divertente la serata proponendo dei giochi di carte o di ruolo. In questo modo, oltre che riscoprire la bellezza di mangiare all’aria aperta potremo staccarci una volta per tutte dai telefoni cellulari e chiacchierare vis à vis.

