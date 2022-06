Spendere poco andando in vacanza è l’obiettivo che moltissimi italiani si prefiggono di rispettare per la prossima estate. Sarà per i forti rincari di questo periodo o solo per non spendere tutti i risparmi, gli italiani si dimostrano sempre più attenti alle uscite, ma cercano comunque di concedersi qualche svago. Andare in vacanza non deve più essere un lusso per pochi e dunque, grazie alla tecnologia e alle informazioni che la rete internet ci mette a disposizione, possiamo andare in vacanza senza spendere un patrimonio. Infatti, se vogliamo spendere molto poco al mare in posti indimenticabili dobbiamo comparare alcune mete e scegliere quella che fa per noi.

Vico del Gargano e Maratea

Nella parte settentrionale della Puglia c’è la provincia di Foggia, che in gran parte è costituita dal parco nazionale del Gargano. Oasi di bellezza e di natura, il Gargano regala al visitatore delle spiagge indimenticabili e delle baie estremamente poetiche. Al mare si unisce la natura, composta da boschi, macchia mediterranea e piccole colline. Tra questa natura incontaminata si erge Vico, borgo autentico di pescatori e da cui partire per esplorare tutta la zona.

Vicino alla Puglia troviamo la Basilicata, che ha la fortuna di avere uno sbocco sia sul mare Ionio sia sul Tirreno. Su quest’ultimo ha però pochissimi chilometri di costa, che regalano comunque dei tesori inaspettati. Uno di questi è Maratea, centro del golfo di Policastro, in cui chi ama l’escursionismo è accontentato dai moltissimi sentieri tracciati. Il mare, nemmeno a dirlo, è d’incanto così come la gastronomia locale.

Se vogliamo spendere molto poco al mare in Italia dobbiamo scegliere queste mete gettonatissime ma economiche

Restando sempre al sud Italia ma scendendo ancora un po’, troviamo la Calabria. Da qualche anno la Calabria ha assunto un ruolo sempre crescente nel turismo nazionale e ha guadagnato persino la medaglia d’oro del miglior vino italiano. In particolare, merita una visita quella parte di Calabria che prende il nome di Costa Viola. Ci troviamo nella parte meridionale della Regione e in particolare nella provincia di Reggio. La costa in questione si estende per ben 35 chilometri e si affaccia sullo stretto di Messina. Dal borgo di Palmi a quello di Bagnara la costa è piena di cittadine ricche di gastronomia, arte, cultura e mare.

Approfondimento

