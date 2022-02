Il mal di schiena è una patologia che affligge moltissime persone di tutte le età. Si tratta di un problema spesso cronico, che può avere tantissime cause diverse. Ma soprattutto un problema che potrebbe costringerci all’uso di farmaci per alleviare il dolore. Per questo motivo, diventa sempre più importante prevenire l’arrivo di questa patologia e garantire alla schiena una protezione muscolare adeguata. Oggi scopriremo come fare e probabilmente potremmo finalmente dire addio al mal di schiena tramite alcuni esercizi, adatti a ogni fisico ed età. Ovviamente, prima di iniziare ad allenarci, dovremo consultare un personal trainer per evitare di peggiorare la situazione. Sarà lui a indicarci la zona e i muscoli su cui lavorare.

Gli esercizi per la parte alta della schiena

Per ridurre il rischio di mal di schiena, non dovremmo allenare solamente la parte dolorante. Infatti, creando una muscolatura di “sostegno” adeguato alla colonna, potremmo alleviare i sintomi. E questo a qualsiasi età. Iniziamo a lavorare sulla parte alta. Sediamoci a terra e mettiamo un cuscino sotto il sedere. Da questa posizione, incrociamo le gambe e attacchiamo la schiena al muro. Mettiamo le mani incrociate dietro la testa e proviamo ad allargare i gomiti. Non dimentichiamoci mai di respirare e stiamo con la schiena più possibile ferma. 10 ripetizioni e poi possiamo cambiare esercizio.

Come allenare la parte bassa

Prendiamo il nostro solito cuscino e questa volta mettiamolo all’altezza dei reni. Sdraiamoci a pancia in giù sopra il cuscino e stendiamo le braccia lungo la colonna. Mettiamo i palmi delle mani verso il basso e proviamo a tirarci su di qualche centimetro. Rimaniamo in posizione per circa 10 secondi, continuando a respirare, e poi torniamo da dove siamo partiti. Ripetiamo l’esercizio 5 volte.

Potremmo finalmente dire addio al mal di schiena con questi facili esercizi perfetti anche a 60 e 70 anni

Un altro ottimo esercizio, adatto a ogni età e a ogni fisico, è il famosissimo plank. Un esercizio che potrebbe aiutarci a migliorare la postura e a rinforzare la muscolatura anteriore e posteriore. Mettiamoci sdraiati con la fronte al pavimento e teniamo gomiti e ginocchia a terra. Da qui proviamo ad alzare leggermente il bacino verso l’alto. Proviamo a rimanere in posizione per 15 secondi e poi torniamo a quella iniziale.

Dopo aver chiuso la sessione di esercizi, non dimentichiamo mai di allungare la muscolatura che abbiamo appena allenato. Appoggiamo le ginocchia a terra e allunghiamo le mani in avanti. In contemporanea abbassiamo le spalle. Manteniamo la posizione finché non sentiamo sciogliere la tensione.

Possiamo allungare i muscoli della schiena anche in piedi. Mettiamoci rivolti al muro e allunghiamo le braccia verso l’alto, come se stessimo scalando una parete immaginaria. 30 secondi di allungamento potrebbero essere sufficienti.

Approfondimento

