In questo articolo non affronteremo temi di finanza ma con molta praticità andremo a vedere come risparmiare in cinque anni un piccolo gruzzoletto. Indicheremo quanto riusciremmo ad accumulare sostituendo una lampadina a risparmio energetico alogena con una lampadina a LED. Per avere una cifra più sostanziosa dovremmo però pensare a moltiplicare questo importo per ogni lampadina che abbiamo in casa. Se ad esempio sostituissimo 5 lampadine potremmo quintuplicare il risparmio.

Già da qualche anno le vecchie lampadine ad incandescenza non sono più in commercio. Sono state gradualmente sostituite da quelle a basso consumo. Le lampadine a basso consumo possono essere alogene o a fluorescenza. Infine abbiamo le lampadine a LED, che costano dalle 10 euro in su ma garantiscono una durata ed un risparmio non equiparabile a nessun altro prodotto sul mercato. Vediamo quindi quanti soldi riusciremmo ad accumulare.

Oltre al libretto postale o al fondo pensione potremmo mettere da parte 85,8 euro in cinque anni per i nostri figli o nipoti con solo una lampadina

Per quanto riguarda i parametri di riferimento abbiamo utilizzato i dati ARERA. Ci siamo basati sulla tariffa applicata al mercato tutelato aggiornata al 31 Gennaio 2022. Il costo del kWh ammonta a 0,293 euro/kWh. Abbiamo inoltre fatto riferimento all’illuminazione di un locale con almeno tre ore al giorno di accensione. Questo dato si misura in lumen ovvero “quanta luce fa?”. Per una stanza medio grande come un soggiorno abbiamo calcolato che sono necessari circa 1.600 lumen. Per un rapido confronto potremmo aggiungere che 1.600 lumen era quanto illuminava una vecchia lampadina ad incandescenza da 100 Watt. Una lampadina alogena deve avere potenza di 72 Watt per dare un’illuminazione di 1.600 lumen. Per dare la medesima quantità di luce, ci basterà una lampadina LED da 20 Watt. I Watt esprimono la potenza della lampadina, che è una misura diversa dal consumo di energia elettrica. Quest’ultimo viene invece espresso in Kilowatt/h.

Il passaggio da compiere ora è vedere quanti Kilowatt consumino questi due tipi di lampadine in un’ora. Ricordiamo che 1 Kilowatt equivale a 1.000 Watt. Pertanto per una lampadina alogena da 73 Watt convertiamo in 0,073 KWh. Indicativamente se la teniamo accesa 3 ore al giorno, per illuminare il soggiorno potremmo consumare 0,073 x 3 ore = 0,219 kWh al giorno. Potremmo spendere quindi 0,219 k/h x 0,293 euro/kWh ossia 0,064 euro al giorno. In un anno avremo speso 23,36 euro per illuminare il soggiorno per tre ore quotidiane. In cinque anni saranno 116,8 euro.

Il calcolo è approssimativo perché d’inverno accenderemo la luce più ore, ma meno in estate. Inoltre il costo dell’energia è quello attuale ma negli anni potrebbe aumentare.

II consumo per illuminare il soggiorno con i LED

Per illuminare con la stessa intensità di 1.600 lumen una stanza, basterà una lampadina LED da 20 Watt e 0,02 Kilowatt. Tenendola accesa per 3 ore, avremo un consumo di 0,02 x 3 h = 0,06 kWh al giorno. In un giorno spenderemo 0,06 KWh x 0,293 euro/kWh= 0,017 euro al giorno. In un anno per illuminare un soggiorno con una lampadina LED sborseremo appena 6,2 euro e in cinque anni 31 euro. Cambiando una sola lampadina a basso consumo con una a LED in cinque anni risparmieremo oltre 85,8 euro. Inoltre non abbiamo calcolato che la lampadina alogena andrà sostituita dopo circa tre anni. Le alogene si esauriscono dopo 3.000 ore circa mentre il LED dopo 11 anni di utilizzo 24 h su 24. Al nostro calcolo andrà aggiunto quindi un risparmio di 7 euro il costo della lampadina alogena.

Oltre al libretto postale o al fondo pensione ecco quanto potremmo risparmiare e mettere da parte con soltanto una lampadina.

Approfondimento

Con 6 prodotti che abbiamo in casa possiamo risparmiare un sacco di soldi sui detersivi per le pulizie giornaliere