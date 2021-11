Molti di noi quando hanno un’occasione importante vanno dal parrucchiere. Però quando per varie ragioni non possiamo prendere un appuntamento, abbiamo difficoltà a fare da soli. Per questo motivo oggi sveliamo un piccolo segreto di styling che può rivelarsi parecchio utile se si è alle prese con una chioma ribelle. Infatti si può definitivamente dire basta ai capelli elettrici e disordinati nella coda e nelle acconciature, ecco come domarli con un oggetto che abbiamo in bagno. Vediamo insieme di che cosa si tratta e perché dovremmo utilizzarlo per migliorare la nostra chioma.

Come evitare di avere capelli crespi e selvaggi

I capelli, come ogni altra parte del nostro corpo, hanno bisogno di cure mirate. Non basta solo lavarli e pettinarli per avere un risultato ottimale. E allo stesso modo anche queste due azioni, apparentemente banali, vengono portate a termine in maniera distratta e raffazzonata. Ad esempio ci sono delle regole da rispettare che pochi seguono. La prima consiste nel pettinarsi la chioma prima di andare in doccia. Però è necessario fare attenzione, tutti lo fanno ma questo modo di pettinarsi i capelli li rovina rendendoli sfibrati e stopposi.

Una volta usciti, è meglio tamponarli delicatamente con un materiale che non li rovini e cominciarli a districare leggermente con le dita. Passare la spazzola infatti potrebbe risultare controproducente perché, quando sono bagnati, i capelli risultano molto più fragili e potrebbero spezzarsi. Già mettendo in atto queste due piccole azioni potremmo migliorare la salute dei nostri capelli. Se si vuole sapere qualcosa in più, ecco il trucco che i parrucchieri non rivelano per fare crescere i capelli sani e forti.

Basta ai capelli elettrici e disordinati nella coda e nelle acconciature, ecco come domarli con un oggetto che abbiamo in bagno

Quando però il problema è lo styling ci sono altri metodi da provare. Molte avranno notato che quando cercano di farsi la coda molti capelli si “alzano”, dando un’impressione di irregolarità. Questo avviene soprattutto quando si ha una consistenza ondulata o riccia. Quindi il consiglio è di continuare a pettinare mentre si cerca di legare la coda di cavallo. Una volta sistemati basta prendere un filo interdentale e spruzzare sopra di esso un abbondante dose di lacca. Passare poi il filo sulla testa dall’attaccatura della fronte fino all’elastico e avremo una pettinatura super ordinata.

