Con l’inverno che arriva gli abiti diventano sempre più pesanti. Giubbotti, maglioni, sciarpe, cappelli di lana. Ogni indumento deve proteggerci dal freddo (ecco quali vitamine integrare per proteggersi dai malanni del freddo e del cattivo tempo), di conseguenza è più ingombrante e prende molto più spazio.

L’attaccapanni dell’ingresso dove, finora, avevamo comodamente sistemato tutte le giacche diventa insufficiente. Poi, aggiungendo le borse e gli ombrelli, tutto è appeso in modo disordinato e precario. Il problema diventa serio se un amica/o si presenta a casa nostra. Dove metterà il suo cappotto?

Eppure, l’appendiabiti è un mobile importantissimo e non dovrebbe mai mancare. Ancor meglio quando riesce a conciliare capienza ed eleganza. In questo articolo parliamo di come creare appendiabiti fai da te originali e salva spazio e riordinare l’armadio con 3 idee economiche e facili.

Minimale è chic

Il più delle volte pensiamo che una cosa, per essere bella ed elegante, debba essere complicata. In realtà, al giorno d’oggi il design d’autore sostiene il contrario. Una cosa per essere bella deve essere semplice ma soprattutto utile. Quindi non pensiamo a mettere un attaccapanni gigante e arzigogolato all’ingresso.

Un attaccapanni di design molto amato negli ultimi anni consiste in due sbarre di ferro munite di ganci su tutta la lunghezza. Ma invece di comprarlo a chissà quale cifra, perché non farcelo da soli? Bastano due lunghe stecche di ferro da acquistare in qualsiasi faidate. Se ci piace l’idea, dipingiamo i colori che più ci piacciono. Applicando dei ganci e fissandole al soffitto (quindi in verticale) guadagniamo spazio, ordine e creatività.

Un’idea simile prevede una mensola di legno o di ferro da cui pendono tanti cordoncini muniti di ganci. Anche questa è un’idea partorita dalla mente di un importante designer. Basta fare qualche modifica e semplificare la creazione. La mensola può essere comodamente fissata al muro, così come i cordoncini che faranno da sostegno per appendere i vestiti.

Per fare ciò, possiamo usare delle mollette decorate o dei veri e propri ganci. Un consiglio è di posizionare un peso alla fine di ogni cordoncino. In questo modo tutto risulterà più stabile.

Se il problema della mancanza di spazio è nell’armadio, allora possiamo sfruttare un’altra idea. Per le sciarpe utilizziamo delle semplici grucce alle quali appenderle. Per i maglioni, invece, basta piegarli formando un rettangolo.

Su internet esistono dei tutorial molto semplici da seguire. Se ci manca uno spazio dove appendere abiti lunghi o altri cappotti, allora compriamo una scala in legno abbastanza lunga. Personalizzandola e munendola di ganci, avremo risolto il problema con un oggetto inedito ma di classe.

