Quest’ortaggio ha origini incerte. C’è chi sostiene che sia originario dell’Oriente, altri invece affermano che provenga dalla Siberia. I primi a mangiarlo sono stati gli antichi Egizi e i Greci lo usavano addirittura come medicinale, perché pensavano che avesse un’azione soporifera.

Depura l’intestino e apporta benessere all’apparato cardiovascolare, ecco l’ortaggio da mettere spesso a tavola e che costa pochi euro.

Di questa verdura vengono coltivate diverse varietà. Oggi infatti, risulta essere il primo ortaggio fresco che conta il maggior numero di varietà prodotte e commercializzate sul mercato ortofrutticolo mondiale.

Recenti studi hanno dimostrato che l’insalata apporta numerosi benefici al nostro organismo e per questo motivo non va consumata solo in estate, ma anche in inverno e perlomeno due volte a settimana. A livello commerciale quest’ortaggio ha un costo irrisorio e con pochi soldi abbiamo la possibilità di metterne a tavola una notevole quantità.

Le proprietà della lattuga

La lattuga è povera di calorie, ricca di sali minerali soprattutto potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, fosforo, vitamina A e quelle del gruppo B, E, k, C e J.

In molti quando la puliscono prima di usarla in cucina, hanno l’abitudine di eliminare le foglie più esterne perché meno tenere. In effetti, sono proprio queste a contenere una gran quantità di acido folico, vitamina B9, carotenoidi soprattutto betacarotene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Depura l’intestino e apporta benessere all’apparato cardiovascolare, ecco l’ortaggio da mettere spesso a tavola e che costa pochi euro

Grazie al suo elevato contenuto di acqua, la lattuga è ritenuta diuretica poiché stimola l’eliminazione dei liquidi in eccesso tramite le urine. Per questo è indicata per chi soffre di ritenzione idrica.

È un ortaggio rinfrescante e rimineralizzante, perché contiene una grande quantità d’acqua. La presenza del potassio rende la lattuga benefica per il cuore, contribuisce a regolarizzare la frequenza del battito cardiaco e al controllo della pressione sanguigna.

Combatte l’invecchiamento cellulare e l’aumento del colesterolo nel sangue, perché oltre a contenere vitamina C possiede altre sostanze ossidanti.

Con il suo alto contenuto di fibre depura l’intestino, favorisce la digestione e l’espulsione delle feci.