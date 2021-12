L’inverno è una stagione in cui gli appassionati di moda possono letteralmente sbizzarrirsi. Più dobbiamo coprirci, più sono i capi che possiamo abbinare tra loro, creando stili unici che rispecchino la nostra personalità. Il re dei capi, durante la stagione invernale, è senza dubbio il capospalla. Se scegliamo quello giusto, faremo voltare tutti quando passeggiamo per la strada. Certo è che, se non stiamo al passo con i tempi, è semplice optare per capi anonimi, visti e rivisti, che non aggiungono nulla al nostro stile. Ma possiamo dire basta a noiosi piumini e cappotti con questo capospalla pieno di carattere che spopolerà nel 2022. Si tratta di un capo amatissimo dai brand d’alta moda, che l’hanno riproposto in varie fasi storiche. Oggi sta tornando di moda, sempre più presente nei look sfoggiati dalle celebrità e non solo.

Basta a noiosi piumini e cappotti con questo capospalla pieno di carattere che spopolerà nel 2022

Per chi vuole rinnovare il proprio look con un capo diverso dal solito ma comunque classico ed elegante, la soluzione si chiama giacca boxy. Questo capospalla, dal taglio sartoriale, è già tra i preferiti dei trendsetter e il prossimo anno spopolerà sulle passerelle. Si tratta di un capo dal taglio sartoriale: un blazer con spalle larghe, che scende giù con linee dritte e pulite.

La giacca boxy vide il suo primo periodo di splendore negli anni ’80. Il suo nome richiama il termine inglese “box” (scatola). La ragione è la sua vestibilità oversize, che sembra quella di una giacca uscita per caso dagli scatoloni di una soffitta.

Invece, la giacca boxy è tutt’altro che un capo da dare via. Grazie al connubio tra linee semplici e decise, è il capospalla ideale per l’inverno e le mezze stagioni, a cui faremo meglio a non rinunciare.

Abbinamenti vincenti e fantasie da scegliere per essere al passo con la moda

Visto che tende a un taglio decisamente abbondante, possiamo abbinare facilmente la giacca boxy con un pantalone più stretto. Un’alternativa di gran gusto e dal sapore un po’ retrò è abbinarlo con un pantalone a zampa di elefante. Con l’arrivo della primavera 2022, invece, potremo scegliere modelli più leggeri e abbinarli con un top e degli shorts.

Per la giacca boxy, le fantasie vincenti sono certamente la check o la tartan. Durante la stagione fredda, sono bellissime anche le giacche in stile tweed e pied de poule. La boxy è un capo versatile, che farà la felicità di chi vuole differenziarsi dalla massa pur rimanendo classico.

