A volte ci sentiamo imbrigliati nei soliti schemi estetici. Ci sembra di vestirci sempre allo stesso modo, senza mai dare un tocco più frizzante al nostro guardaroba. Se le cose stanno così, quest’inverno è l’occasione giusta per rinnovare il nostro outfit grazie a un capo tanto sottovalutato quanto caldo, versatile e chic. Stiamo parlando della cappa. Altro che cappotto e piumino, ecco il capospalla alla moda che dona tanto stile in inverno e di cui, una volta acquistato, non faremo più a meno. La cappa, spesso confusa con la mantella o con il poncho, ha un design ancora più particolare preso in prestito dal passato. È proprio la sua linea, classica e originale allo stesso tempo, a rendere questo capo un must have del prossimo inverno.

Mantella, poncho e cappa sono capispalla eleganti ed eclettici, che appartengono a un’unica grande famiglia, quella dei cape coat. Sebbene spesso vengano scambiati per lo stesso identico capo, ognuno conserva la propria autonomia stilistica. La mantella è una mezza ruota di tessuto che copre la schiena e le braccia chiudendosi intorno al collo. Solitamente è il più corto dei cape coat, ma possono esserci delle eccezioni. Il poncho, invece, è un noto indumento originario dell’America Latina, costituito da un grande cerchio di stoffa con un buco al centro. La cappa, a differenza di questi due capispalla, protegge di più dal freddo visto che è provvista di cappuccio e a volte anche di maniche. Rispetto alla mantella e al poncio è ben più lunga, visto che può arrivare sino ai piedi. La sua storia nasce moltissimi anni fa.

La cappa moderna, infatti, deriva da un indumento molto utilizzato in epoca medievale. Apprezzato dal pubblico è il modello oversize, comodo e pieno di stile. Tanti stilisti, anche di alta moda, stanno puntando parecchio su questo capospalla dal fascino intramontabile.

Ecco alcuni dei cape coat più apprezzati in commercio

Le cappe continuano a comparire, sempre più, lungo le passerelle dei grandi stilisti. Chiaro è che il talento creativo di questi stilisti tende spesso a prendere le distanze dalle linee classiche, favorendo capi ibridi e dal forte impatto estetico. Tra questi possiamo nominare quello proposto da Miu Miu, Gucci e Ferragamo. Oppure, per scendere un po’ con i prezzi, la proposta di Mango. Ma anche Zara ha proposto un ibrido tra cappa e mantella molto elegante e accessibile a tutti.

