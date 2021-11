Se il nostro armadio è stracolmo di tristi indumenti neri e grigi e vogliamo dargli un tocco di colore, il 2022 sarà l’anno ideale per farlo. Gli abiti previsti per la moda del prossimo anno, infatti, giocano moltissimo sulle fantasie. Chi è stanco dei soliti pattern (ed è anche un po’ stufo), resterà finalmente sorpreso. Ecco la fantasia da indossare nel 2022 per essere sempre alla moda e da sfoggiare senza timore. Si tratta di una delle fantasie più sensuali ed intriganti, che spesso avremmo voluto mettere senza trovare però il coraggio. Ma il prossimo anno sarà totalmente sdoganata, dandoci la possibilità di liberare la nostra parte più estroversa.

Ecco la fantasia da indossare nel 2022 per essere sempre alla moda e da sfoggiare senza timore

Tornata di tendenza in vari periodi storici, la fantasia animalier nasce molti anni fa. Si tratta del pattern che riproduce i manti degli animali (ovviamente senza far loro del male). Il più conosciuto è il leopardato, che vestiva duchi e duchesse già nel Diciottesimo Secolo, ma ci sono anche zebrato, pitonato e tanti altri.

Nella Belle Epoque, la fantasia animalier era un tratto distintivo di stile raffinato ed elegante. Era anche un lusso che solo i più ricchi potevano permettersi, visto che allora, purtroppo, veniva ricavato da vere pellicce di animale.

Oggi le cose sono cambiate e la fantasia animalier è accessibile a tutti. Il prossimo anno spopolerà, sia nella collezione invernale che in quella estiva.

Già negli ultimi anni, forse, abbiamo notato le avvisaglie di questo ritorno di fiamma. Brand come Rochas e Off White stanno già proponendo da tempo look interamente zebrati o leopardati. Per chi crede che l’animalier sia uno stile un po’ troppo aggressivo e poco elegante, vediamo di seguito alcuni abbinamenti consigliati per indossarlo senza timore.

Abbinamenti giusti

Se vogliamo maledettamente indossare un vestito interamente leopardato ma non abbiamo il coraggio, il trucco è semplice. Basta smorzarlo con un capospalla semplice, dalle linee classiche e dai colori tenui. Un trench o un chiodo in ecopelle sono perfetti. Una gonna o un pantalone in fantasia animalier si abbinano a una camicia sobria, magari con un colletto ampio un po’ retrò. Per quanto riguarda uno stivaletto o una scarpa, basta portarlo sotto un jeans o sotto una gonna morbida. In generale, smorzare l’aggressività di questa fantasia con capi dai tratti delicati è un ottimo trucco per indossarla senza paura ed essere all’ultimo grido.

