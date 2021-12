La moda è il campo dell’arte in cui è più evidente il ritorno ciclico delle tendenze. Tutto quello che faceva tendenza vent’anni fa, prima o poi tornerà alla ribalta, di questo possiamo esserne certi. Quello a cui stiamo assistendo, in previsione del 2022, ne è la conferma. Sono tantissimi i capi recuperati dal passato dai grandi stilisti e dalle celebrità. Per quanto riguarda le calzature, sono gli influencer a tracciare il solco per la prossima moda. Sui social network stanno di nuovo spopolando delle scarpe, che molti di noi ricorderanno. Per chi vuole dire basta a sneakers e stivaletti, ecco la scarpa casual che torna finalmente di moda nel 2022. Si tratta di un modello dai tratti peculiari e riconoscibili ovunque. Chi lo indossa ha grande personalità e darà al suo stile un tocco particolarmente estroso.

Basta sneakers e stivaletti, ecco la scarpa casual che torna finalmente di moda nel 2022

Ormai la moda vive su due mondi paralleli che spesso comunicano tra di loro. C’è il mondo delle grandi passerelle e delle firme importanti e, di fianco, c’è il mondo dei social network. È proprio sulle vetrine social che spesso gli influencer anticipano e dettano i tempi della cosiddetta moda che conta. Ultimamente, sulle passerelle digitali assistiamo a un grande ritorno: quello delle creepers.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A metà tra una sneakers e uno stivaletto, le creepers sono le scarpe diventate celebri nei primi anni ’60. Questo, infatti, era il modello indossato dai rockabilly. Infatti, un’icona che ha contribuito alla fama di questo modello è sicuramente Elvis Presley. Già ampiamente riproposte all’inizio degli anni 2000, il prossimo anno le creepers potrebbero nuovamente spopolare.

Modelli iconici e abbinamenti impeccabili

Le creepers sono scarpe in cuoio molto resistente. La loro peculiarità è sicuramente la suola rialzata di circa 5 o 6 centimetri, che ci aiuterà a slanciare la nostra figura. Grandi marchi stanno reinserendo il modello in collezione. Tra questi possiamo nominare Coach 1941, Luis Vuitton e Prada. Ma anche marchi molto più abbordabili economicamente, come Puma o Ered Vegan.

Possiamo indossarle sotto tanti outfit diversi, provarli con una bella gonna a balze midi o anche più corta. Oppure, provarle con un completo più elegante, per dare un tocco rock e non banale. Ma le creepers sono scarpe ottime anche per uno stile interamente casual, da portare senza pensieri sotto jeans e pantaloni di velluto.

Approfondimento

Basta mocassini e tacchi alti, ecco le scarpe che torneranno finalmente di moda nel 2022