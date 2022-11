Basta a labbra secche e screpolate, ecco 3 incredibili rimedi naturali diversi da zucchero e miele

Le labbra secche e screpolate sono un disturbo tipico delle stagioni più fredde. Con l’abbassamento delle temperature, se non idratate a dovere, le nostre labbra possono risentirne.

Le labbra così diventano secche, perché il freddo e il vento possono abbassare il loro livello d’idratazione. Se non corriamo ai ripari, le nostre labbra possono arrossarsi e presentare dei fastidiosi e dolorosi taglietti.

Tutte le donne sognano di avere labbra morbide e lisce come quelle che vediamo sui giornali patinati. Oggi con questo articolo vogliamo spiegare come fare ad avere labbra sempre perfette anche d’inverno.

Basta a labbra secche e screpolate, ecco 3 incredibili rimedi della nonna efficaci ma poco conosciuti

Molti di noi conoscono già l’importanza dello scrub per la pelle e per le labbra. Questo trattamento ci permette di contrastare le screpolature, eliminare le pellicine e favorire la rigenerazione della pelle.

Le nonne ci hanno tramandato dei pratici rimedi naturali che prevedono l’utilizzo di prodotti molto comuni, come zucchero e miele.

In realtà, ci sono molti altri prodotti che possiamo usare per ottenere lo stesso fantastico risultato. Se uniamo un cucchiaino di bicarbonato ad un cucchiaino d’olio d’oliva otterremo uno scrub delicatissimo e molto idratante.

Applichiamolo sulle labbra praticando dei movimenti circolari e lasciamolo in posa per qualche minuto. Dopodiché risciacquiamo con acqua tiepida e avremo labbra a prova di bacio.

Un rimedio contro le labbra screpolate

Il tè verde è un fantastico rimedio contro le labbra secche e screpolate. Pare infatti che questo ingrediente abbia il potere di lenire le labbra arrossate e secche.

Uniamo un cucchiaino di yogurt bianco, un prodotto molto idratante, a un cucchiaino di tè verde in polvere. Mischiamo il tutto ed applichiamolo sulle labbra irritate. Dopo 10 minuti rimuoviamo il prodotto con un po’ acqua.

Per trovare un po’ di sollievo, possiamo anche applicare delle bustine di tè verde sulle labbra. Quindi lasciamole in ammollo in acqua tiepida per mezz’ora, strizziamole e usiamole per lenire le labbra doloranti.

Addio alle labbra secche con questo rimedio della nonna

Il gel di Aloe vera che si estrae dalle foglie della pianta è un vero toccasana per le labbra. L’Aloe favorisce la rigenerazione delle cellule e quindi accelera il processo di guarigione delle labbra screpolate.

Applichiamone una modesta quantità sulle labbra un paio di volte la settimana per mantenere le labbra sempre lisce e morbide. Dopo 10 minuti di posa, risciacquiamo con acqua tiepida e godiamoci labbra da fare invidia.

Per dire basta a labbra secche e screpolate, ecco 3 incredibili rimedi da provare per risolvere questo comunissimo problema.